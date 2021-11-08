МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. ОПЕК+ пока не будет увеличивать добычу нефти, несмотря на грозные окрики из Вашингтона. Президент США Байден недоволен, принц Саудовской Аравии бен Сальман критикует страны-потребители, а эксперты высказываются критически об идее кардинального роста добычи в нынешних условиях. Game over. У Запада не осталось аргументов против "Северного потока–2"

ЗАБОТА О НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Страны международного нефтяного альянса ОПЕК+ по итогам заседания, прошедшего 4 ноября, решили продолжить увеличение добычи прежними темпами — на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Вице-премьер России Александр Новак, говоря о причинах этого решения на пресс-конференции по итогам заседания, сослался на сезонное ослабление спроса в текущем и следующем кварталах и упомянул сохраняющееся давление на рынок, вызванное пандемией Covid-19. Он добавил, что все страны альянса привержены обеспечению рыночной стабильности, и резюмировал, что выработанная ранее стратегия относительно объемов добычи "даже в период низкого спроса будет правильной".

Позиция России в ОПЕК+ по вопросу добычи продиктована, в первую очередь, заботой о стабильной работе нефтяной промышленности, отмечает доктор экономических наук, заведующий Аналитическим центром энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН Алексей Мастепанов. Природно-климатические условия тех районов, где у нас сосредоточена добыча нефти, не позволяют свободно маневрировать производительностью добывающих мощностей, как, например, в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива.

"Поэтому плавный рост добычи, как и плавное ее снижение, — важный фактор ее работы. А ситуация со спросом на мировом рынке такую стабильность в ближайшие месяцы не гарантирует, о чем вполне доходчиво сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+", — указал он.

"Однако в случае увеличения добычи, — рассуждает эксперт, — российские нефтяники при нормальной работе, без рывков, вполне могли бы выйти на "допандемийный" уровень, то есть до 11,5 млн баррелей в сутки. И разведанные запасы, и созданная инфраструктура позволяют это сделать. А уже в декабре отрасль могла бы полностью выбрать свою квоту в 10,018 млн баррелей в сутки после 9,91 млн баррелей в сутки в ноябре".

КАЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕФТИ?

Следует заметить, что ОПЕК+ проигнорировала призывы США и других импортеров увеличить предложение с тем, чтобы повлиять на цены.

В предыдущий раз альянс сократил добычу в мае прошлого года, на 9,7 миллиона баррелей в сутки, из-за ослабления спроса, вызванного пандемией Covid-19. К концу сентября 2022 года ОПЕК+ рассчитывает постепенно снять ограничения. Лимит на ноябрь составляет 4,16 миллиона баррелей в сутки.

Тем временем, цены закрепились выше 80 долларов за баррель, и перед заседанием организации звучали призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ увеличить поставки, чтобы стабилизировать рынок. Так, президент Джо Байден в предыдущие недели неоднократно обвинял страны-участницы альянса в росте цен на бензин в США, где инфляция достигла максимума за 13 лет.

Однако саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания 4 ноября заверил, что королевство ведет диалог с различными импортерами нефти, включая США. При этом он добавил, что считает действия альянса правильными, соответствующими условиям на рынке, и напомнил, что с началом зимы ожидается накопление в мире коммерческих запасов сырья, темпы увеличения которых вырастут в первом квартале.

Его коллеги из других стран высказывались в аналогичном ключе, подтвердив единство ОПЕК+ в принятом решении.

БАЙДЕНА ОТЧИТАЛИ

Интересно, что президент США, выражая свое недовольство энергетической политикой альянса, заявил 2 ноября в Глазго в ходе 26-й конференции ООН по изменению климата: "Если вы посмотрите на цены на бензин и посмотрите на цены на нефть, то это в настоящий момент — результат отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти". Нефть выходит из-под контроля: Америка готовит главный аргумент

Саудовский принц фактически вступил в заочную полемику с американским лидером. "Люди должны всегда учитывать, что зимы могут быть холодными, заранее готовиться к этому, — заявил он по итогам заседания ОПЕК+. А вы помните, что сейчас с запасами в различных регионах, будь то СПГ, или природный газ, или уголь. Есть и проблемы с инфраструктурой, с производством… Мир должен помнить о трех ключевых вещах: об энергобезопасности, об экономическом развитии, устойчивости, росте и благосостоянии мирового населения и о проблеме изменения климата".

Если не заострять внимание на словах бен Сальмана об экологических проблемах, которые в сущности являются одной из краеугольных тем политической программы Байдена, то в любом случае в глаза бросается напоминание принца Саудовской Аравии о холодных зимах, к которым надо готовиться заранее, пополняя запасы.

"Жёсткая повестка энергетического перехода вынуждает Байдена последовательно придерживаться "зелёной" позиции, — отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Сейчас он готовится к промежуточным выборам в Конгресс, и ему нельзя терять голоса своих избирателей. Но система не готова отказаться от углеводородов в ближайшие 10-15 лет. Китаю, в свою очередь, требуется много угля, в то время как его на мировом рынке не хватает. Байден боится потерять голоса "левых", но инфляция, прежде всего, топливная, несет угрозу его политическим перспективам. Если зима будет холодной, и потребление углеводородов увеличится, это негативно скажется на рейтинге Байдена среди умеренных демократов. И он пытается давить на внешний фактор — страны ОПЕК+".

Однако все помнят прошлый год, когда цены на нефть резко снизились, а в США в моменте сырье подешевело до отрицательных значений, отмечает специалист. "Предыдущее снижение цен на мировом рынке было результатом договора Москвы и Эр-Рияда. Сейчас добывающие страны, прежде всего Саудовская Аравия, не готовы наращивать добычу", — констатирует он.

Более того, основная фундаментальная причина удорожания нефти в течение последнего года — в сокращении добычи в самих Штатах на 3 млн баррелей в сутки под влиянием "пандемийных" ограничений, считает колумнист Forbes Роберт Рэпиер.

ОТКРОЮТ "КУБЫШКУ"

Многие эксперты высказывают мнение, что одним из важнейших факторов, которые будут влиять на стоимость сырья, является возможное появление на мировом рынке новых объемов иранской нефти. "Новой сделки с Ираном, которая позволила бы Тегерану существенно увеличить предложение сырья, в обозримом будущем может не быть", — парирует Абзалов. "Подложили свинью". Нефть выводят на новый виток подорожания

"У США остаются нефтяные резервы, — развивает он свою мысль. — Но их "распечатка" "зеленым" президентом будет выглядеть, мягко говоря, странно. Не забудем: его рейтинг сильно пострадал после ухода из Афганистана. И сейчас все ждут, использует ли он этот последний козырь. Байден, конечно, может субсидировать "сланцевиков", но это, безусловно, поставит крест на нем как на политике. И этот фактор будет влиять на конъюнктуру рынка, сохраняя высокие цены на нефть в ближайшие месяцы".

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не исключила возможность использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти, уточнив, что хозяин Белого дома, вне всяких сомнений, рассматривает такую возможность.