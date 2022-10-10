МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Бывший министр энергетики США Рик Перри назвал политический курс Администрации президента Джо Байдена "капитуляцией", которая поставила страну в полную зависимость от иностранных энергоносителей. Об этом он пишет в своей статье для Fox News. Названа страна, "некрасиво зарабатывающая" на энергокризисе в Европе

"Администрация Байдена предпочитает решать проблемы с помощью капитуляции", — отмечает экс-глава министерства энергетики и бывший губернатор Техаса.

По его мнению, стратегия зависимости американской экономики от поставщиков из-за рубежа, введенная в работу Байденом, сделала Америку уязвимой и ""угрожает столкнуть экономику (США — прим. ред.) с обрыва"

Окружение президента США допустило многочисленные ошибки в регулировании энергетического сектора экономики, фактически поставив его на грань исчезновения, добавляет Перри.

"Бездумные попытки" Белого дома бороться с ростом цен на топливо путем выпуска на рынок резервного стратегического запаса американской нефти не справились с задачей, добавил политик.

"Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность", — резюмировал он. WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

Экс-министр напомнил, что раньше энергетики страны были крупнейшими в мире производителями "черного золота" и могли противостоять ценовому сговору иностранных картелей. Сейчас этого нет и в помине.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу сырой нефти начиная с ноября этого года сразу на два миллиона баррелей в день. Байден назвал это решение "разочаровывающим и недальновидным" и заявил, что Белый дом вместе с Конгрессом выработает стратегию дополнительных инструментов и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.