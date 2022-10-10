Экс-министр энергетики США Перри назвал топливную политику Байдена капитуляцией
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Бывший министр энергетики США Рик Перри назвал политический курс Администрации президента Джо Байдена "капитуляцией", которая поставила страну в полную зависимость от иностранных энергоносителей. Об этом он пишет в своей статье для Fox News.
"Администрация Байдена предпочитает решать проблемы с помощью капитуляции", — отмечает экс-глава министерства энергетики и бывший губернатор Техаса.
По его мнению, стратегия зависимости американской экономики от поставщиков из-за рубежа, введенная в работу Байденом, сделала Америку уязвимой и ""угрожает столкнуть экономику (США — прим. ред.) с обрыва"
Окружение президента США допустило многочисленные ошибки в регулировании энергетического сектора экономики, фактически поставив его на грань исчезновения, добавляет Перри.
"Бездумные попытки" Белого дома бороться с ростом цен на топливо путем выпуска на рынок резервного стратегического запаса американской нефти не справились с задачей, добавил политик.
"Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность", — резюмировал он.
Экс-министр напомнил, что раньше энергетики страны были крупнейшими в мире производителями "черного золота" и могли противостоять ценовому сговору иностранных картелей. Сейчас этого нет и в помине.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу сырой нефти начиная с ноября этого года сразу на два миллиона баррелей в день. Байден назвал это решение "разочаровывающим и недальновидным" и заявил, что Белый дом вместе с Конгрессом выработает стратегию дополнительных инструментов и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
https://1prime.ru/energy/20221010/838415683.html