МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Саудовская Аравия, едва договорившись о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+, повысила свою отпускную цену на это сырье для рынка США, явно проигнорировав агрессивную риторику Белого дома в свой адрес по поводу нежелания следовать американским "нефтяным" интересам. Что за этим последует, разбирался "Прайм". Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"

АМЕРИКАНЦАМ — ДОРОЖЕ

Саудовская госкомпания Saudi Aramco, крупнейший экспортер нефти в мире, повысила ноябрьскую официальную отпускную цену на свои объемы, поставляемые в США, на 0,2 доллара за баррель. При этом стоимость бочки для Азии, куда идет основная доля саудовских объемов, почти не изменилась (хотя аналитики ожидали удорожания на 0,4 доллара), а для Европы — даже уменьшилась, отметил Bloomberg. Сорт Arab Extra Light подешевел на 0,1 доллара, сорта Medium и Heavy — подорожали на 0,25 доллара. Однако цены на ключевой саудовский сорт, Arab Light, а также на Super Light, остались прежними.

На мировом рынке нефти при формировании стоимости объемов распространена практика следования специальным ориентирам. Чаще всего можно встретить упоминание про Brent и про дисконт или наценку к этому сорту. В Саудовской Аравии, представляющей собой абсолютную монархию, нефтяная отрасль (как и многое другое) жестко централизована. Экспорт углеводородов также осуществляется исключительно специализированными подразделениями гигантской Saudi Aramco, которая в силу объемов добычи и экспорта, а также качества добываемого сырья способна работать со своими покупателями без ориентировки на эталоны, установленные в других регионах. Существующая политика поставок нефти — основного источника доходов бюджета страны — учитывает ежемесячный пересмотр стоимости объемов на отдельных направлениях экспорта.

Если обратиться на месяц назад, то нетрудно заметить, что и в начале сентября саудиты пересмотрели цены на экспортируемую нефть. Существенно, почти на 4 доллара, уменьшилась стоимость объемов с поставкой в Азию и Европу, сообщал Oilprice. Впрочем, это произошло впервые за четыре месяца подряд. Одновременно на 0,5 доллара, подорожала саудовская нефть с поставкой в США.

ВЗЯЛИ РОВНО ПОЛОВИНУ

Таким образом, цена на "черное золото" из Саудовской Аравии для рынка США выросла дважды за два месяца, тогда как стоимость объемов на азиатском и европейском направлениях два месяца подряд сокращалась. Впрочем, основным направлением поставок саудовской нефти все же является Азия. Да и доля саудовской нефти в общем объеме потребления в США невелика: в 2021 году поставки из Саудовской Аравии составляли 356 тысяч баррелей в сутки при общем объеме ежесуточного потребления нефти американцами 18,684 млн баррелей. Таким образом, едва ли удорожание саудовских объемов заметно скажется на стоимости нефти в портах США.

Однако удорожание ноябрьских аравийских объемов, о котором стало известно накануне, произошло практически сразу после объявления 5 октября в Вене в ходе очередной встречи ОПЕК+ о намерении нефтяного альянса уменьшить добычу. На ключевых интересантов этого решения — Россию и ту же Саудовскую Аравию — перед октябрьской встречей указывали западные масс-медиа. В самом деле, половина сокращения придется именно на них: две квоты сокращены на 526 тысяч баррелей в сутки, до 10,48 млн баррелей в сутки соответственно. Впрочем, общая квота добычи ОПЕК+ в результате составит 41,86 млн баррелей в сутки, что примерно соответствует показателю апреля, 41,7 млн баррелей в сутки.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ БАЙДЕНА

Вероятно, ни повышение саудитами цены на нефть с поставкой в США, ни даже решение альянса экспортеров в Вене не привлекли бы особого внимания наблюдателей, если бы не своеобразный фон, созданный усилиями нынешней вашингтонской администрации. Власти США достаточно долго посылали недвусмысленные сигналы, фактически требуя от ОПЕК+ заметного увеличения нефтяной добычи. Это необходимо им в преддверии выборов в Конгресс, однако у альянса, участники которого заинтересованы в сохранении текущего уровня цен, были другие планы.

После того, как ОПЕК+ своим решением о сокращении добычи фактически "прокатил" администрацию президента Джо Байдена, последней осталось лишь выразить возмущение этим обстоятельствам, политизировав его и обвинив саудитов в поддержке России. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение "разочаровывающим и недальновидным" и пригрозил ответными мерами, в том числе, в плоскости отношений с Эр-Риядом. Сам хозяин Овального кабинета отозвался о событии как о проявлении "близорукости". Поддержку политической оценке Вашингтона выразил одиозный глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявивший также, что энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире". "Зальют дешевой нефтью": ОПЕК+ поставил крест на планах Запада

Новое, пусть и незначительное повышение стоимости саудовских объемов для рынка США в связи с этим также может выглядеть для Вашингтона как сугубо политический сигнал. Действия альянса осложняют попытки Байдена удешевить топливо и сдерживают его намерения ограничить доходы России от нефти, констатировала The New York Times.

Летом Байден нанес официальный визит в Саудовскую Аравию, цель которого была очевидна заранее: добиться от Эр-Рияда смены его вектора на ограничение добычи. В результативности этого визита эксперты сомневались еще до его начала. И сейчас стало окончательно ясно: миссия провалилась.

В этой ситуации действующей администрации не остается ничего, кроме как в очередной раз "распечатать" стратегические нефтяные резервы, которые, судя по информации Минэнерго США, и так достигли рекордно низких уровней. Причем увеличение предложения на 10 млн баррелей едва ли сможет оказать долговременное давление на цены. Но перед выборами в Конгресс с ростом цен на топливо, почти половину в которых составляет стоимость нефти, надо что-то делать. Не исключено, что Белый дом попытается наказать страны-экспортеры "черного золота", однако расклад сил на нефтяном рынке это кардинально не изменит.