МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В США отправлена крупная партия дизельного топлива из России, и Bloomberg ожидает, что эти объемы помогут сгладить ситуацию с ценами на топливо на американском рынке. Насколько существенны российские поставки, в какой мере они могут повлиять на ценовую конъюнктуру в США и следует ли ждать роста экспорта дизеля из России, разбирался "Прайм". США просят помощи: чья нефть уйдет с молотка

РУССКИЕ ИДУТ!

Поставка 2 млн баррелей российского дизельного топлива может способствовать снижению розничных цен на этот продукт в стране, достигших максимума за семь лет, считает Bloomberg. Четыре танкера с дизтопливом, направляющиеся к восточному побережью США, должны доставить самый большой с 2018 года объем данного топлива из России на следующей неделе.

Издание со ссылкой на управляющего директора компании Vortexa в Хьюстоне Клэя Сигла отмечает, что в России введены в эксплуатацию мощности по производству дизельного топлива из газа. Его цена в последние месяцы резко выросла, что отразилось и на стоимости нефти, которая также используется в производстве дизеля. Возникший кризис повышает вероятность "переключения" некоторых электростанций между этими двумя энергоносителями.

Основная доля импортного дизеля, который поступает в США, ввозится из Канады, но и экспорт из России увеличивается, отмечает издание, и не исключено, что поставки из балтийского порта Приморск достигнут максимума с 2016 года.

Тем временем, цены на восточном побережье США выросли до максимального уровня с 2014 года, а запасы дистиллятов в регионе снизились примерно на треть в сравнении с началом года. Спрос на дизель в США в целом также укрепился, а в следующем году потребление, как ожидается, вырастет до самого высокого с 2018 года уровня. Конкурент "Северному потоку-2": кому достанется норвежский газ

ОСТРАЯ НЕХВАТКА

Сложная ситуация на топливном рынке США усугубляется нехваткой, возникшей из-за сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в стране. Аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева отмечает, что запасы дизтоплива в США снижаются уже четвертый месяц подряд. "В ноябре они уменьшились до уровня, наблюдавшегося в марте 2020 года, то есть до уровня, достигнутого перед пандемией Covid-19, – уточняет эксперт. – В конце 2019 года запасы дизтоплива находились примерно на текущем уровне, обычном для осеннего сезона".

На этом фоне топливо в США дорожает, что вынудило президента Джо Байдена обратиться к странам ОПЕК+, а затем – к Китаю, Индии, Южной Корее и Японии с просьбой увеличить поставки. От развития ситуации на топливном рынке США в значительной степени зависят дальнейшие политические перспективы нынешнего хозяина Белого дома.

"Если благоприятная ценовая конъюнктура в США сохранится в ближайшее время, не исключены и дальнейшие поставки", – рассуждает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. По данным Управления энергетической информации США (EIA), потребление дистиллятов в стране в IV квартале 2021 года составит около 4 млн баррелей в сутки.

"При таком показателе поставленный объем российского дизеля, вероятно, позволит ненадолго стабилизировать ситуацию, но полноценно решить проблему высоких цен, конечно, не сможет", – резюмирует специалист.

С ним соглашается Лукичева из "Открытие Инвестиции". "Текущие поставки довольно малы для общего объема рынка дизтоплива в США, – отмечает она. – Упомянутые объемы из России, вероятно, уже проданы на внутреннем рынке, цены зафиксированы, и вряд ли окажут значимое влияние на конъюнктуру. Но в любом случае это хорошее подспорье для снятия напряжения от текущего дефицита на рынке". Спасайся, кто может. Почему Россия забирает деньги из США

В РОССИИ — ИЗБЫТОК МОЩНОСТЕЙ

"Для российского рынка дизеля характерен существенный профицит мощностей, – отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. – К примеру, в 2020 году российские компании поставили на внутренний рынок 35,7 млн т этого топлива, а на экспорт – 42,2 млн т, следует из данных ЦДУ ТЭК". То есть экспорт существенно превысил импорт.

"Профицит мощностей позволяет нефтяникам без труда наращивать экспорт. Особенно в случае кризисного "проседания" внутреннего рынка, как это было в 2020 году, когда поставки дизеля внутри страны снизились на 2,5 млн т, а за рубеж – выросли на 2,2 млн т", – рассказывает Родионов.

Статистика Федеральной таможенной службы (ФТС) пока не отражает резкого роста поставок дизеля в США: по крайней мере, если говорить о сезонных видах, которые используются на грузовом транспорте, отмечает эксперт. "За весь 2020 год в США из России было экспортировано 412,8 тыс. т летнего дизеля, тогда как за первые девять месяцев 2021 года – лишь 87,9 млн т. При этом последняя поставка была датирована январем", – рассказывает он.

Bloomberg, как предполагает Родионов, использует данные трейдеров или оперативную статистику танкерных поставок, которая будет учтена ФТС при публикации октябрьских и ноябрьских данных (ФТС размещает их с двухмесячным "лагом").

На ситуацию с ценами на дизель в США не могло не повлиять "ралли", охватившее в 2021 году практически все сегменты сырьевого рынка на фоне смягчения ковид-ограничений, рассуждает специалист. По данным IHS Markit, в период между первым и третьим кварталами 2021 года средние цены на западно-техасскую нефть WTI, как и спотовые цены на природный газ на ключевой в США площадке Henry Hub, выросли на 22%. "На этом фоне удорожание дизеля на 15%, зафиксированное за тот же период, выглядит вполне умеренным", – делает вывод эксперт ИРТТЭК.