МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Власти США пытаются способствовать росту поставок СПГ в Европу для вытеснения России с регионального рынка энергоносителей. Делается это в условиях резкого обострения геополитической напряженности в Европе и подается как страховка от вероятного, по мнению администрации Белого дома, прекращения Москвой экспорта трубопроводного газа в ЕС. Насколько перспективны планы Вашингтона и какими могут быть последствия для цен на природный газ? СМИ: Qatar Energy просит ЕС дать гарантии по ограничению перепродажи газа

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

Белый дом и Еврокомиссия зондируют почву для значительного увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и других альтернативных источников на случай резкого сокращения трубопроводного импорта из России. На 31 января запланирована встреча президента США Джо Байдена и эмира этой ближневосточной страны, в ходе которой, как ожидается, состоится обсуждение данного вопроса.

Впрочем, возможности Катара как экспортера СПГ, по праву считающегося одним из ключевых в мире, в контексте существенного увеличения поставок в Европу небезграничны, о чем сообщил, в частности, американский Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что в 2021 году из этой страны в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) поступило примерно 75% всего СПГ, поставленного эмиратом на мировой рынок. Но даже перенаправив все свои потоки в Европу, Катар сможет заместить в лучшем случае чуть больше половины потребляемого в ЕС российского газа.

Катарский экспорт СПГ в большей степени ориентирован на Азию, соглашается инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Он напоминает: в прошлом году фьючерсные котировки, отражающие цены на спотовом хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, выросли в разы именно в связи со значительным удорожанием СПГ на аналогичной азиатской площадке, Japan Korea Marker (JKM). И если представить себе такую ситуацию, что Катар все же согласится существенно увеличить поставки в Европу, то сделано это будет действительно за счет интересов азиатских потребителей, полагает эксперт. Более того, Суверов убежден, что европейским заказчикам при этом не придется рассчитывать на согласование с Дохой значимых долгосрочных контрактов. А закупки катарских объемов по спотовым ценам в любой момент чреваты новым удорожанием: неизбежное усиление дефицита газа в Азии закономерно приведет к очередному появлению премии относительно рынка Европы, который, в свою очередь, снова окажется в роли "догоняющего". В этой ситуации уже у Катара может возникнуть желание пересмотреть в сторону повышения цены на свой СПГ, направляемый в ЕС, рассуждает специалист. И не факт, что новые цены окажутся приемлемыми для европейских потребителей.

"За СПГ Европе нужно конкурировать с Азией, — соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. — Это в условиях роста спроса сильно разогревает цены".

Даже текущий уровень цен в среднесрочной перспективе может негативно сказаться на спросе, полагает специалист.

По состоянию на прошлый год, Катар в рамках действующих контрактов реализовал 87 млн тонн СПГ, приводит статистику продаж директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Азиатские потребители законтрактовали 55% этого газа, указывает она. Еще 11,5% — портфельные объемы, которые пойдут в тот регион, где будут лучшие ценовые условия.

"По факту в 2021 году Катар экспортировал 77,2 млн тонн, — рассказывает специалист. — При этом загрузка заводов СПГ на протяжении всего года была выше проектной мощности".

В страны АТР было направлено 59 млн тонн (70%), в Европу — 17 млн тонн (21%). Теоретически Катар мог бы направить в Европу около 9 млн тонн в год так называемых портфельных объемов, но с учетом более частной премиальности азиатского рынка и более высокого спроса на нем это вряд ли произойдет, считает Белова. "Не исключаю, правда, неких жестов доброй воли в виде пары газовозов по 200 тысяч тонн", — иронизирует эксперт.

Весь экспортируемый из Австралии СПГ направляется в страны АТР, в 2021 году это было 79,7 млн тонн. "При этом азиатскими потребителями уже сегодня законтрактовано 93 млн тонн австралийского СПГ, — рассказывает специалист. — С учетом этого фактора, а также значительного транспортного плеча до Европы, Австралию не стоит рассматривать в качестве резервного поставщика СПГ в Старый Свет".

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

"А экспорт из США сейчас не может существенно увеличиться в силу чисто технических причин, — отмечает Суверов. — Значительный ввод новых мощностей в стране ожидается только в 2025 году".

При этом для ускорения процесса у Белого дома нет не только реальных рычагов влияния (поставщики СПГ в США, в отличие от Катара, являются независимыми частными игроками), но и политических ресурсов. Действующая "демократическая" администрация последовательно и настойчиво продвигает пресловутую "зеленую" повестку, и вопрос о ее авторитете в энергетической отрасли США является риторическим. В "Газпроме" рассказали, сколько газа осталось в Европе

"США производят сжиженный газ на пике своих возможностей, а ввод новых мощностей в этом году можно оценить, как незначительный, — подтверждает Маринченко. — И вообще, свободного СПГ в мире сейчас нет". Европа резко увеличила закупки СПГ в январе, напоминает он. "За счёт этого отчасти было компенсировано снижение поставок из России", — отмечает эксперт. Но эта ситуация является неустойчивой: для Европы выгоднее, когда роль поставщика "последний инстанции" играет "Газпром", обладающий большими запасами, низкими издержками и свободными экспортными мощностями, уверен он.

"Рынок СПГ — глобальный, поэтому двусторонние договоренности о поставках вряд ли сильно изменят ситуацию, — рассуждает специалист. — Недопоставленный в Азию газ, например, из США, пойдет туда из других регионов, например, Нигерии".

Но возместить имеющийся дефицит на рынке это не поможет, констатирует Маринченко.

ГДЕ РЕШЕНИЕ

Так что едва ли можно гарантировать заметное увеличение экспорта природного газа европейским потребителям, не потревожив независимых от государства экспортеров СПГ из США (бросать вызов интересам которых Белому дому вряд ли стоит, если он не хочет нанести еще один мощный удар по электоральным позициям демократов). Запад ищет газовые маршруты в обход Украины

Кроме того, исчезновение катарских объемов из Азии чревато еще более существенным удорожанием газа в этом громадном регионе, что, как показывает практика, неизбежно вызовет новый "скачок" цен и в Европе, несмотря на объемы предложения. Каким может оказаться это новое удорожание? Не приведет ли оно к новому витку инфляции в глобальном масштабе? Сейчас ответить на эти вопросы определенно не может никто.

Однако совершенно точно можно сказать, что гарантированно приведет к существенному удешевлению природного газа на европейском рынке. Эксперты неоднократно указывали, что введение в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" однозначно снизит цены на энергоноситель. И не только российские специалисты сходятся в этом мнении. Аналогичной точки зрения придерживаются, к примеру, в международной исследовательской компании Wood Mackenzie (WoodMac) со штаб-квартирой в Великобритании, эксперты которой в своем докладе "Глобальные поставки газа и СПГ — шесть трендов в 2022 году" однозначно указывают, что энергоноситель подешевеет в результате ввода в строй этого долгожданного газопровода.