МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В Германии, наконец, появилась "дочка" швейцарской компании, созданная, чтобы стать законным с точки зрения законодательства ФРГ и ЕС оператором "Северного потока — 2". "Прайм" попытался понять, каковы теперь перспективы сертификации газопровода и есть ли у Европы реальные альтернативы российским поставкам природного газа.

"ДОЧКА" ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ

Компания AG, швейцарский собственник проекта "Северный поток — 2", учредила в Германии подразделение Gas for Europe GmbH, которое станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в территориальных водах страны.

Эта новость закономерно стала поводом для очередного всплеска негатива в странах Запада и на Украине в адрес достроенного еще в сентябре прошлого года газопровода. Санкции против России в случае эскалации обстановки на Украине будут включать, в том числе, ограничения на работу "Северного потока — 2", повторил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уже "затертый до дыр" в последние недели в ЕС и США тезис.

А председатель наблюдательного совета новой немецкой дочерней структуры Nord Stream 2, Дитер Халлер, прекратил работу в компании по требованию министерства иностранных дел Германии, сообщило издание Zeit.

В свою очередь, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG "трюком" и вновь выразил озабоченность соблюдением законов ЕС, добавив к этому традиционную для нынешних властей в Киеве недружелюбную тираду в адрес президента России Владимира Путина, приписав ему персонально учреждение компании Gas for Europe GmbH.

"КАТАРСКАЯ СХЕМА"

Новость о появлении долгожданной немецкой "дочки" у оператора самого обсуждаемого в мире газопровода пришла на фоне сообщения Washington Post о попытках Белого дома наладить поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из других регионов, помимо собственно США. Переговоры о возможности "временно увеличить" добычу газа для поставок в ЕС, по сведениям издания, проведены с крупными поставщиками на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Азии и даже в самих Штатах. Эти объемы, вероятно, должны были бы заменить российский трубопроводный газ в случае резкого ограничения его экспорта. Ключевую роль при таком развитии событий, по замыслу администрации Джо Байдена, видимо, должен был бы сыграть Катар. С главой эмирата, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, провела переговоры о сотрудничестве в сфере энергетики и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Многие специалисты и наблюдатели воспринимают действия Вашингтона и Брюсселя как элемент в подготовке масштабных экономических санкций против России.

Однако возможности Катара, хоть он и является одним из ведущих в мире экспортеров СПГ, тоже не безграничны. Как сообщила накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника эмирата, чтобы пойти навстречу американским и европейским партнерам, ближневосточной стране пришлось бы нарушить свои долгосрочные обязательства перед потребителями в Азии. Это неудивительно: эксперты отмечают, что в 2021 году из Катара в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поступило примерно 75% всего СПГ из страны на мировом рынке. Но даже перенаправив его в Европу, эмират сможет заместить в лучшем случае чуть больше половины потребляемого в ЕС российского газа.

Так что гарантировать существенное увеличение поставок энергоносителя европейским потребителям, не потревожив независимых от государства экспортеров СПГ из США (бросать вызов интересам которых Белый дом не стремится, поскольку "демократическая" администрация не хочет нанести еще один мощный удар по своим электоральным позициям), похоже, не удастся. Кроме того, исчезновение катарских объемов из Азии чревато еще более существенным удорожанием газа в этом громадном регионе, что, как показывает практика, неизбежно вызовет новый "скачок" цен и в Европе, несмотря на объемы предложения. Какими будут масштабы этого нового удорожания и не приведет ли оно к новому витку инфляции, предсказать сейчас не возьмется никто.

При этом текущие поставки сжиженного газа из Катара, США, Австралии или любых других стран явно не достаточны, чтобы избавить Европу от острого дефицита в случае резкого ограничения импорта из России. А он неизбежно возникнет (будет ли ограничение инструментом санкций против Кремля или ответным шагом на недружественные действия "коллективного Запада"). С 2019 года ЕС заметно сократил зависимость от природного газа, но объем российского энергоносителя на европейском рынке уменьшился незначительно, так что его доля в структуре потребления "голубого топлива" в регионе даже выросла, свидетельствуют данные Peterson Institute for International Economics.

А специалист по энергетике американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос заявил телеканалу CNN, что даже незначительные перебои в поставках газа могут вызвать нарушение газотранспортной системы Европы. В ситуации же полного прекращения экспорта российских энергоносителей Европу ждут катастрофические последствия, уверен специалист. Схожее мнение высказал немецкий политолог Янис Клюге. Он предрекает: в случае прекращения поставок из России заполнить такой пробел в ближайшие месяцы будет нечем.

И власти Германии, независимо от политических пристрастий отдельно взятых персон, по всей видимости, полностью отдают себе отчет в масштабах проблем, которые станут неминуемы для их страны в случае прерывания сотрудничества с Россией в энергетике. Американский Bloomberg ("Блумберг") со ссылкой на неназванные документы сообщил, что Берлин настаивает на исключении энергетической сферы из возможных санкционных схем, которые могут быть задействованы в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Впрочем, действующая администрация Белого дома явно не торопится признавать бесперспективность "катарской схемы": обсудить вопрос стабильности "глобальных поставок энергоносителей" с эмиром Катара намерен лично президент Байден. Встреча в Вашингтоне запланирована на 31 января.

НЕ ТОЛЬКО КОММЕРЧЕСКИЙ, НО И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

В свою очередь, Москва устами своего официального представителя в Брюсселе выразила отношение к позиции, которую в настоящий момент занял ЕС в отношении перспектив энергетического сотрудничества с Россией.

"Исходим из того, что стабильные поставки сравнительно дешевого российского голубого топлива на рынки Евросоюза на основе долгосрочных контрактов — это не только коммерческий, но и политический интерес ЕС. Электрогенерация на основе углеводородного сырья при нынешнем уровне развития технологий попросту необходима для балансировки выработки электроэнергии на основе ВИЭ, возобновляемых источников энергии, которые характеризуются непостоянной работой", — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью "Известиям".

Российский дипломат напомнил, что нагнетание ситуации вокруг Украины носит искусственный характер и происходит не впервые. Одна из ключевых основ этой практики — попытки властей в Киеве любой ценой сохранить транзит российского природного газа в Европу. Однако "политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан", подчеркнул Чижов.

А "Газпром", тем временем, заявил, что в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее четверти объема, закачанного в летний сезон. "На 25 января отбор достиг 75,9%, или 36,3 миллиарда кубометров газа", сообщила компания в своем официальном канале в Telegram. При этом общий объем запасов энергоносителя в Европе, судя по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составляет к настоящему моменту 40%.