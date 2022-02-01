МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Запасы природного газа в Европе продолжают быстро сокращаться, и наблюдатели определили список стран региона, которые находятся в зоне особого риска. Смогут ли все они пройти текущий отопительный сезон без существенного увеличения поставок извне и какие еще страны столкнулись с проблемами нехватки энергоносителей, выяснил "Прайм". Эксперт объяснил, куда Европа направит дополнительный газ от "Газпрома"

ГАЗА ВСЕ МЕНЬШЕ

Менее 20% природного газа от закачанного летом осталось в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале. При этом средний уровень заполнения составляет, судя по последним данным Gas Infrastructure Europe (GIE), менее 39%.

Российский госхолдинг указывает, что активного газа в европейских хранилищах на 27,3% меньше, чем год назад. А отбор энергоносителя по состоянию на 29 января достиг 38,4 млрд кубометров, что соответствует 80,3% объема, закачанного в летний сезон.

Следует признать: спрос в Европе сократился из-за запредельно высоких цен спотового рынка, а зима в целом пока теплее предыдущей. Однако снижение интереса к новым закупкам в регионе обернулось быстрым сокращением запасов в ПХГ. Имеющегося объема, как полагает агентство Platts (оценившее остаток запасов на 23 января в 37 млрд кубометров), хватит на девять недель при условии сохранения текущих темпов отбора (3,95 млрд кубометров за 17-23 января) до завершения зимы, то есть совпадет с окончанием отопительного сезона.

Однако надо учесть: в отдельных странах региона, включая Австрию, Нидерланды, Болгарию и Словакию, запасы природного газа составляют уже меньше трети.

Впрочем, Platts в качестве самых "проблемных" назвал, помимо Австрии, также входящую в ЕС Германию и покинувшую объединение Великобританию. Причем наибольшую тревогу у специалистов международного агентства вызвало положение дел в Великобритании (чьи запасы, по информации GIE, близки к 70%). Текущие темпы отбора из ПХГ в этой стране могут оставить ее без энергоносителя через пять недель, пояснили в Platts. ЕК расследует ситуацию на рынке газа ЕС из-за цен

"АВСТРИЙСКОЕ" ДОНЫШКО

Но если исходить именно из последних данных об объеме запасов, то особенно тревожная ситуация складывается все же в Австрии, где соответствующий показатель уже меньше 23%. Немногим лучше положение в Нидерландах, где ПХГ заполнены почти на 27%.

Впрочем, слишком сильно переживать за австрийские предприятия и домохозяйства не стоит, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"В Австрии находится один из ключевых распределительных хабов природного газа, а его потребление страной для собственных нужд не настолько существенное, как в случае с ведущими европейскими экономиками", — отмечает он.

Вероятно, из подобных соображений исходили аналитики Platts, когда исключили из своего "тревожного" списка Нидерланды: эта страна также играет роль "газового распределителя", причем ее роль — ведущая в ЕС. Именно здесь расположен хаб Title Transfer Facility (TTF), цены которого играют роль основного "бенчмарка" на европейском спотовом рынке природного газа. Здесь же, в Нидерландах, расположен крупный регазификационный терминал Gate пропускной способностью 12 млрд кубометров, которую планируется увеличить до 16 млрд кубометров. Впрочем, терминал пока не использовался более чем на 18% своей мощности, прежде всего — в связи с дороговизной принимаемого сжиженного природного газа (СПГ).

Однако существует еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание. По свидетельству GIE, представленные этой организацией в свободном доступе последние данные о запасах "голубого топлива" в Европе актуальны на середину дня 11 января. "Газпром" сообщил о росте добычи в январе

МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ

Эксперты ранее уже указывали на сравнительно теплую погоду в Европе текущей зимой, без которой запасы в регионе уже к концу января могли бы полностью иссякнуть. И развитие ситуации в оставшиеся недели отопительного сезона будет определять, в первую очередь, именно погодный фактор. Предыдущая зима была и морозной, и продолжительной, в результате чего Европа завершила отопительный сезон с опустошенными ПХГ, напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Он указывает, что моментом истины должен стать февраль, когда потребность региона в природном газе будет удовлетворяться в основном за счет собственной добычи и импорта, прежде всего — российского, поскольку только "Газпром" способен предложить европейским потребителям значительные объемы энергоносителя по сравнительно низким ценам, по которым они не смогут приобретать в нынешней ситуации СПГ.

Любопытно и такое сравнение. Дело в том, что беспрецедентное глобальное событие, коим стала пандемия Covid-19, спровоцировало неблагоприятные последствия далеко не только для европейских потребителей природного газа. США тоже столкнулись с нехваткой энергоносителей.

Для примера, коммерческие запасы бензина в США в середине октября прошлого года, по данным Управления энергетической информации страны (EIA), находились ниже отметки 220 млн баррелей, тогда как в апреле 2020 года, на пике пандемии, они составляли примерно 260 млн баррелей, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов.

При этом сокращению запасов не смог помешать и рост производства бензина: со среднего четырехнедельного уровня в 7,8 млн баррелей в сутки в конце января до 9,1 млн баррелей в сутки в середине декабря. А коммерческие запасы авиакеросина в США к середине декабря достигли минимума с начала пандемии (35,6 млн баррелей), даже несмотря на рост выпуска (до 1,5 млн баррелей в сутки против с 1,1 млн баррелей в сутки в среднем за первые четыре недели января), указывает специалист.

Заметим: для рынка нефти и нефтепродуктов не характерны такие ценовые "перекосы", какие демонстрирует в последний год мировой рынок природного газа. Однако такое сокращение запасов означает возможность возникновения любых неожиданностей, в том числе, в ближайшие недели.