МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Татьяна Терновская. Согласно свежим данным Росстата и Минэкономразвития, инфляция в России набирает темпы роста. Так, статистическое ведомство сообщило, что в январе она ускорилась в месячном выражении до 0,99% с 0,82% в декабре, а в годовом — до 8,73% с 8,39% месяцем ранее. В обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации говорится, что инфляция в годовом выражении на 4 февраля составила 8,8% против 8,82% неделей ранее. Эксперт оценил прогноз Минэкономразвития России по инфляции

При этом эксперты, опрошенные агентством "Прайм", заявили, что не изменили своих прогнозов по инфляции, большинство уверено, что она начнет замедляться во II квартале и к концу года достигнет 7-4%. Они также рассказали, пересмотрит ли Банк России свой среднесрочный прогноз в пятницу, и прокомментировали просьбу депутатов начать снижение ключевой ставки.

ЧТО БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ИНФЛЯЦИЮ

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", заявили, что не изменили своих прогнозов относительно инфляции в 2022 году исходя из новой официальной статистики. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, в частности, указал, что в этом году она будет двигаться в направлении к отметке 6%, однако с учетом текущего ускорения этого макропоказателя ценовой пик и сокращение темпов роста произойдет во II полугодии.

По мнению старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича, в марте-апреле инфляция составит около 9,5%, после чего начнет снижаться до 6,5-7% к концу года. "В этом сценарии мировые долларовые цены уже близки к своим пикам, и даже если превысят нынешний уровень, то ненадолго", — объяснил эксперт.

"Стабилизировать инфляцию может и укрепление рубля в течение года до 73 за доллар и ниже — для этого есть все предпосылки в отсутствие эскалации конфликта с Украиной и введения весомых санкций", — добавил он.

Снижения инфляции в район 4% на конец года ожидает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Он также ждет начала нисходящего тренда этого показателя со II квартала текущего года. Однако эксперт отметил, что инфляционное дно будет достигнуто лишь во II квартале 2023 года, поэтому значение на декабрь угадать сложно, так как это будет время активного ежемесячного снижения годового значения инфляции.

Несколько иной прогноз у руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой. По ее словам, инфляция пройдет годовой пик уже в I квартале текущего года, затем несколько месяцев будет на плато и с лета может показать постепенное замедление. "Наш прогноз на конец года составляет 5,2-5,7%, однако он связан с большой степенью неопределенности — по скорости замедления глобальной инфляции, урожаю этого года, развитию эпидемической ситуации, открытию границ для миграции и путешествий, влиянию ужесточения денежно-кредитной политики Банка России на сберегательное и потребительское поведение населения", — отметила аналитик.

По словам Петроневича, главным драйвером ускорения инфляции остаются мировые цены на продовольствие, а недавнее ослабление рубля лишь усилило их рост в рублевом эквиваленте. Он напомнил, что за последние три месяца рост цен составил 16% в долларовом выражении и 24% в рублевом. "Индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый "Открытие Research", в январе достиг исторического максимума, — указал эксперт. — Важно, что меры правительства, направленные на сдерживание проникновения роста внешних долларовых цен во внутреннюю инфляцию — к примеру, по экспорту зерновых пошлина составляет сейчас 70% сверх установленной долларовой цены — не работают в случае ослабления рубля".

Он отметил, что на инфляцию влияют и другие факторы, в частности, наблюдаемый рост инфляционных ожиданий предприятий (до 5,8%) и индексация в январе части регулируемых цен и тарифов выше целевых 4%. "Кроме того, сохранение дисбалансов между спросом и предложением на некоторых рынках, кредитование и социальная поддержка населения от государства, — добавил Петроневич. — Эти факторы нельзя назвать основными, однако большинство из них обладают проинфляционным влиянием и будут сдерживать замедление роста цен, когда основная причина — рост внешних цен — перестанет оказывать влияние". Сюрприз. Банк России может изменить ставку вопреки ожиданиям рынка

КАКУЮ СТАВКУ СДЕЛАЕТ ЦБ

Заседание совета директоров Банка России, которое состоится 11 февраля, в пятницу, является опорным. На нем регулятор планирует уточнить диапазон прогноза ключевой ставки и среднесрочный прогноз в целом. По мнению экспертов, ЦБ поднимет ключевую ставку в диапазоне от 0,5 процентного пункта до 1,25 пункта.

По мнению Беленькой, с учетом последних данных Банк России будет рассматривать диапазон повышения ключевой ставки на 0,5-1 процентный пункт, причем наиболее вероятными вариантами могут быть 0,75 пункта или 1 пункт.

"Минимальный шаг повышения, необходимый, чтобы вывести в плюс реальное значение ключевой ставки, то есть, "догнать" текущую годовую инфляцию, это 0,5 пункта, однако, вероятно, что ЦБ выберет более крупный размер шага", — отметила она.

Прокудин указал, что ожидает повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 9%. По его словам, улучшение инфляционных ожиданий населения при инфляции, почти равной ключевой ставке, является фактором для тонкой настройки денежно-кредитной политики вместо резких движений со стороны Банка России.

По мнению Петроневича, ЦБ с высокой вероятностью повысит ставку на 1 процентный пункт. "В пользу столь решительного шага говорят такие факторы как сохранение высоких темпов недельной инфляции на уровне 0,2-0,3% и преобладание проинфляционных рисков в части продолжения роста мировых цен на продовольствие, ужесточение риторики ФРС в отношении будущей монетарной политики в США, сформировавшиеся на уровне 9,5% ожидания рынка", — объяснил он и добавил, что при этом ряд факторов указывает на более широкий возможный диапазон решения регулятора.

"С учетом того, что ключевая ставка уже находится на высоком, сравнимых с ростом цен, уровне, и устойчивости притока средств населения в банковской сектор мало что угрожает, ее повышение на 0,5 процентного пункта выглядит соразмерным решением", — объяснил он.

Партнер компании Anderida Financial Group Сергей Макаров напомнил, что Банк России на протяжении всего 2021 года предпринимал активные действия для борьбы с инфляцией. "Более того, российский регулятор был в авангарде — начал предпринимать меры задолго до того, как центральные банки иных стран начали признавать разгоняющуюся инфляцию, — отметил он. — Полагаю, что завтра Банк России поднимет ключевую ставку на 1 процентный пункт. Безусловно, может быть и большее повышение — на 1,25 пункта, но, все-таки более вероятен сценарий именно 1 пункт". В Кремле рассказали об инфляционном давлении в России

ПРИСЛУШАЕТСЯ ЛИ РЕГУЛЯТОР К ДЕПУТАТУ

Вместе с тем, в Госдуме полагают, что Банку России стоит подумать о том, чтобы, наоборот, начать снижать ставку. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Олег Нилов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой обсудить с Госдумой и правительством целесообразность и последствия увеличения ключевой ставки и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По его мнению, стратегия регулятора, которая заключается в постоянном повышении ключевой ставки и отказе даже от ограниченной целевой эмиссии, бьет по реальным доходам населения, а в итоге — по потребительскому спросу, по мелкому и среднему предпринимательству и в целом по экономическому росту страны. По словам Нилова, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики способно девальвировать и даже окончательно "свести на нет" все предпринятые в разгар пандемии правительством усилия для поддержки бизнеса и населения страны.

По мнению Беленькой, вряд ли Банк России пойдет в данном случае навстречу. Она считает, что он, скорее, может напомнить о примере Турции, где на фоне волюнтаристского подхода Эрдогана к денежно-кредитной политике (снижение ключевой ставки на 500 базисных пунктов в прошлом году) инфляция в годовом выражении рванула вверх с 19% (год к году) в августе прошлого года до почти 49% в январе текущего года, а курс лиры упал с 8,5 за доллар в августе до 13,5.

По мнению Прокудина, аргументы депутата выглядят непрофессиональными: уровень маржинальности не имеет отношения к ставке по кредитам. Ставка связана не с выручкой, как маржинальность, а с балансовыми показателями, поэтому размер процентной нагрузки зависит прежде всего от объема привлеченных компанией кредитов.

"Сравнение долгов граждан с доходами федерального бюджета лишен смысла, — объяснил он. — Во многих развитых странах долговая нагрузка населения в разы больше доходов федеральных или центральных бюджетов".

Эксперт отметил, что сопоставление инфляции 2015-2018 годов с динамикой ключевой ставки (и инфляция и ставка падали) не объясняет, почему нет угрозы от снижения ставки для роста инфляции, поскольку ВВП в эти годы либо падал, либо восстанавливался при относительно высокой безработице. "Текущая экономическая ситуация в России не имеет с тем временем ничего общего", — подчеркнул Прокудин.

При этом он отметил, что депутат верно подчеркивает связь между ростом ставки и ослаблением экономики. "Давление на инфляцию достигается за счет сокращения совокупного спроса, а рост ставки приводит к снижению кредитования (часть кредитов направлена на поддержание потребления), что ведет к сокращению денег у домохозяйств, — указал эксперт. — Можно сказать, что центральные банки слегка "душат" экономику, поднимая процентные ставки, чтобы остудить ее и затормозить инфляцию".