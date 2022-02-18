МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Несмотря на декларации ЕС, ситуация на мировом рынке СПГ развивается таким образом, что Европе едва ли следует рассчитывать на замещение природного газа из России в обозримом будущем. Однако чиновники в Брюсселе по-прежнему не готовы признать эту очевидную истину. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ

Евросоюз импортирует все больше сжиженного природного газа (СПГ) из США с целью диверсификации поставок и укрепления безопасности обеспечения энергоресурсами, говорится в докладе Еврокомиссии (ЕК) с недвусмысленным названием "Торговля СПГ между ЕС и США. СПГ из США способен помочь ЕС удовлетворить свои потребности в газе".

В документе отмечается, что "Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС [соответственно, также из США – прим.] достиг максимального объема, более 22 млрд кубометров, общей стоимостью около 12 млрд евро. К началу 2022 года в ЕС было импортировано более 60 млрд кубометров СПГ из США, начиная с апреля 2016 года".

Далее, в пункте, обозначенном как "Следующие шаги", указывается, что "существует реальный потенциал увеличения объемов торговли СПГ между ЕС и США в ближайшие годы", и содержится повторное упоминание об объеме поставок за период с апреля 2016 года. Однако особое внимание явно акцентируется на следующих тезисах, частично выделенных жирным шрифтом: "…ЕС и США подадут сигнал всей Европе и остальному миру о преимуществах СПГ из США. Является фактом, что СПГ из США при условии конкурентных цен на него может играть важную роль в обеспечении ЕС газом, укрепляя диверсификацию поставок и энергетическую безопасность". Трубный вопрос. Берлин и Вена не скрывают отношения к проекту "Газпрома"

КАЖДАЯ МОЛЕКУЛА

Интересно, что одно из наиболее авторитетных американских деловых изданий Bloomberg ("Блумберг") 12 февраля опубликовало материал с говорящим заголовком "США экспортируют каждую подходящую молекулу СПГ". Таким образом, этот информационный ресурс, который сложно заподозрить в симпатиях к оппонентам экспортеров энергоресурсов из США, фактически признал, что в настоящий момент поставки североамериканского СПГ достигли определенного предела.

Следует заметить: на протяжении нескольких последних недель представители политической элиты США и ЕС демонстрировали повышенную активность, направленную на организацию масштабных поставок природного газа в Европу из источников, альтернативных России. Однако весь ход событий с каждым днем все больше убеждал в бесперспективности этой кампании. А ведущие отраслевые эксперты неоднократно указывали на объективные причины такого развития событий. Более того, в ходе общения со специалистами становился все более очевидным тот факт, что даже в случае изменения приоритетов крупнейшим поставщиком СПГ, Катаром, власти которого, в отличие от США, непосредственно контролируют отрасль, ситуация на мировом рынке может измениться только в худшую сторону. И главная причина состоит в отсутствии реальных возможностей для увеличения производства сжиженного продукта в течение ближайших нескольких лет. Но и по достижении 2025 года ситуация может кардинально измениться в лучшую для потребителей сторону лишь при наличии целого ряда благоприятных обстоятельств. Однако пока события развиваются неоднозначно. "Во всем виноваты русские". За что Европа "дуется" на "Газпром"

АВСТРАЛИЯ СОКРАЩАЕТ ПОСТАВКИ

Туманные перспективы роста поставок из США в краткосрочной перспективе и отсутствие возможности перенаправить основные экспортные потоки из Катара с азиатского направления на европейское усугубляются сообщениями, которые приходят в последние дни из Австралии – еще одного из ведущих мировых экспортеров СПГ.

Отраслевое австралийское издание EnergyQuest сообщает, что поставки в январе из страны было отправлено 96 партий СПГ, тогда как в декабре – 105: из-за приостановки мощностей на западном побережье Австралии. В материале отмечается, что в январе все объемы были доставлены в страны Азии, являющиеся традиционными потребителями австралийского СПГ, и не было ни единого признака поставки хоть одной партии в Европу.

"Хотя европейские цены были в определенные моменты выше, чем азиатские, разница между ними оказалась недостаточной, чтобы окупить более длительную транспортировку, – говорится в статье. – Поставки в Азию были чрезвычайно выгодными, даже с учетом продажи соответствующих партий по ценам, привязанным к стоимости нефти".

Кроме того, Австралийское метеорологическое бюро (BoM) 16 февраля сообщило, что ожидает сохранения в текущем году на севере и востоке страны влияния природного эффекта Ла Нинья до конца мая. Это будет выражаться в более влажной погоде и рисках сильных циклонов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность перебоев в поставках угля, железной руды и СПГ. Ранее ведомство полагало, что влияние Ла Нинья иссякнет к окончанию февраля. "Выпустят джинна из бутылки". "Газпрому" нашли замену в Африке

ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО

Надо заметить: отраслевые эксперты однозначно указывают на тесную взаимосвязанность европейского и азиатского рынков СПГ. И не приходится сомневаться, что в условиях отсутствия возможностей для наращивания экспорта из США вообще и поставок в Азию в частности (из Австралии или, опять же, Штатов), едва ли европейским потребителям можно надеяться на увеличение поставок в ближайшие месяцы. Вопрос – стоит ли ожидать этого в ближайшие годы.

Более того, тезис о конкурентоспособности американских "молекул", на котором настаивает Евросоюз, вообще ставит под сомнение перспективы развития сотрудничества ЕС и США на этом поприще: поставки по ценам ниже рыночных точно не входит в планы независимых от Вашингтона частных американских поставщиков, и их активность на "азиатском" направлении в прошлом году – яркое тому свидетельство.