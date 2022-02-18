Обманули. США учтут каждую молекулу газа для Европы
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Несмотря на декларации ЕС, ситуация на мировом рынке СПГ развивается таким образом, что Европе едва ли следует рассчитывать на замещение природного газа из России в обозримом будущем. Однако чиновники в Брюсселе по-прежнему не готовы признать эту очевидную истину.
УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ
Евросоюз импортирует все больше сжиженного природного газа (СПГ) из США с целью диверсификации поставок и укрепления безопасности обеспечения энергоресурсами, говорится в докладе Еврокомиссии (ЕК) с недвусмысленным названием "Торговля СПГ между ЕС и США. СПГ из США способен помочь ЕС удовлетворить свои потребности в газе".
В документе отмечается, что "Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС [соответственно, также из США – прим.] достиг максимального объема, более 22 млрд кубометров, общей стоимостью около 12 млрд евро. К началу 2022 года в ЕС было импортировано более 60 млрд кубометров СПГ из США, начиная с апреля 2016 года".
Далее, в пункте, обозначенном как "Следующие шаги", указывается, что "существует реальный потенциал увеличения объемов торговли СПГ между ЕС и США в ближайшие годы", и содержится повторное упоминание об объеме поставок за период с апреля 2016 года. Однако особое внимание явно акцентируется на следующих тезисах, частично выделенных жирным шрифтом: "…ЕС и США подадут сигнал всей Европе и остальному миру о преимуществах СПГ из США. Является фактом, что СПГ из США при условии конкурентных цен на него может играть важную роль в обеспечении ЕС газом, укрепляя диверсификацию поставок и энергетическую безопасность".
КАЖДАЯ МОЛЕКУЛА
Интересно, что одно из наиболее авторитетных американских деловых изданий Bloomberg ("Блумберг") 12 февраля опубликовало материал с говорящим заголовком "США экспортируют каждую подходящую молекулу СПГ". Таким образом, этот информационный ресурс, который сложно заподозрить в симпатиях к оппонентам экспортеров энергоресурсов из США, фактически признал, что в настоящий момент поставки североамериканского СПГ достигли определенного предела.
Следует заметить: на протяжении нескольких последних недель представители политической элиты США и ЕС демонстрировали повышенную активность, направленную на организацию масштабных поставок природного газа в Европу из источников, альтернативных России. Однако весь ход событий с каждым днем все больше убеждал в бесперспективности этой кампании. А ведущие отраслевые эксперты неоднократно указывали на объективные причины такого развития событий. Более того, в ходе общения со специалистами становился все более очевидным тот факт, что даже в случае изменения приоритетов крупнейшим поставщиком СПГ, Катаром, власти которого, в отличие от США, непосредственно контролируют отрасль, ситуация на мировом рынке может измениться только в худшую сторону. И главная причина состоит в отсутствии реальных возможностей для увеличения производства сжиженного продукта в течение ближайших нескольких лет. Но и по достижении 2025 года ситуация может кардинально измениться в лучшую для потребителей сторону лишь при наличии целого ряда благоприятных обстоятельств. Однако пока события развиваются неоднозначно.
АВСТРАЛИЯ СОКРАЩАЕТ ПОСТАВКИ
Туманные перспективы роста поставок из США в краткосрочной перспективе и отсутствие возможности перенаправить основные экспортные потоки из Катара с азиатского направления на европейское усугубляются сообщениями, которые приходят в последние дни из Австралии – еще одного из ведущих мировых экспортеров СПГ.
Отраслевое австралийское издание EnergyQuest сообщает, что поставки в январе из страны было отправлено 96 партий СПГ, тогда как в декабре – 105: из-за приостановки мощностей на западном побережье Австралии. В материале отмечается, что в январе все объемы были доставлены в страны Азии, являющиеся традиционными потребителями австралийского СПГ, и не было ни единого признака поставки хоть одной партии в Европу.
"Хотя европейские цены были в определенные моменты выше, чем азиатские, разница между ними оказалась недостаточной, чтобы окупить более длительную транспортировку, – говорится в статье. – Поставки в Азию были чрезвычайно выгодными, даже с учетом продажи соответствующих партий по ценам, привязанным к стоимости нефти".
Кроме того, Австралийское метеорологическое бюро (BoM) 16 февраля сообщило, что ожидает сохранения в текущем году на севере и востоке страны влияния природного эффекта Ла Нинья до конца мая. Это будет выражаться в более влажной погоде и рисках сильных циклонов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность перебоев в поставках угля, железной руды и СПГ. Ранее ведомство полагало, что влияние Ла Нинья иссякнет к окончанию февраля.
ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО
Надо заметить: отраслевые эксперты однозначно указывают на тесную взаимосвязанность европейского и азиатского рынков СПГ. И не приходится сомневаться, что в условиях отсутствия возможностей для наращивания экспорта из США вообще и поставок в Азию в частности (из Австралии или, опять же, Штатов), едва ли европейским потребителям можно надеяться на увеличение поставок в ближайшие месяцы. Вопрос – стоит ли ожидать этого в ближайшие годы.
Более того, тезис о конкурентоспособности американских "молекул", на котором настаивает Евросоюз, вообще ставит под сомнение перспективы развития сотрудничества ЕС и США на этом поприще: поставки по ценам ниже рыночных точно не входит в планы независимых от Вашингтона частных американских поставщиков, и их активность на "азиатском" направлении в прошлом году – яркое тому свидетельство.
https://1prime.ru/exclusive/20220218/836099526.html