Диетолог Круглова: "средиземноморская диета" способна помочь организму меньше болеть
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стиль питания и образ жизни стран Средиземноморского бассейна действительно способны повысить иммунитет и помочь организму если не избежать болезни, то пройти ее как можно легче и быстрее, пояснила агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
По ее словам, "средиземноморскую диету" не разрабатывали специально. "В 1950-х годах врачи и ученые обратили внимание, что жители этого региона реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и среди них куда реже встречаются люди с диагнозом ожирение", — подчеркнула диетолог.
В такой рацион питания, по словам Кругловой, входит, прежде всего, растительная пища: овощи, фрукты, зелень, ягоды, цельнозрновые продукты и бобые. Продукты животного происхождения, прежде всего, красное мясо, там употребляют редко, зато не отказывают себе в кисломолочных продуктах (греческий йогурт и разные виды сыров). Основной источник белка в такой диете – рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, а основной источник жира растительное (прежде всего, оливковое) масло. Крайне низкое содержание продуктов высокой переработки – колбас и сладостей.
"Но этот вид питания связан с высокой степенью физической активности и это крайне важно", — отметила Круглова.
"Растительная пища богата аскорбиновой кислотой, пищевыми волокнами и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты – незаменимые поставщики "Омега-3" — все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний", — пояснила эксперт.
Исследований по влиянию "средиземноморской диеты" на течение коронавирусной инфекции, по мнению Кругловой, вряд ли успели провести, но для профилактики любых заболеваний и для снижения веса она подходит. Ведь, как известно, люди с избыточным весом тяжелее переносят ковид.
"Средиземноморская диета" не исключает также употребление вина. Однако, по словам диетолога, в ограниченном количестве: "Вино там часто пьют разбавленным — примерно одна треть вина к двумя третям воды".
https://1prime.ru/exclusive/20220220/836084849.html