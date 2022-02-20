МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стиль питания и образ жизни стран Средиземноморского бассейна действительно способны повысить иммунитет и помочь организму если не избежать болезни, то пройти ее как можно легче и быстрее, пояснила агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. Россиянам назвали важные для здоровья продукты зимой

По ее словам, "средиземноморскую диету" не разрабатывали специально. "В 1950-х годах врачи и ученые обратили внимание, что жители этого региона реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и среди них куда реже встречаются люди с диагнозом ожирение", — подчеркнула диетолог.

В такой рацион питания, по словам Кругловой, входит, прежде всего, растительная пища: овощи, фрукты, зелень, ягоды, цельнозрновые продукты и бобые. Продукты животного происхождения, прежде всего, красное мясо, там употребляют редко, зато не отказывают себе в кисломолочных продуктах (греческий йогурт и разные виды сыров). Основной источник белка в такой диете – рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, а основной источник жира растительное (прежде всего, оливковое) масло. Крайне низкое содержание продуктов высокой переработки – колбас и сладостей.

"Но этот вид питания связан с высокой степенью физической активности и это крайне важно", — отметила Круглова.

"Растительная пища богата аскорбиновой кислотой, пищевыми волокнами и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты – незаменимые поставщики "Омега-3" — все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний", — пояснила эксперт. Подножка здоровью. Медик рассказала, что нужно проверить после COVID

Исследований по влиянию "средиземноморской диеты" на течение коронавирусной инфекции, по мнению Кругловой, вряд ли успели провести, но для профилактики любых заболеваний и для снижения веса она подходит. Ведь, как известно, люди с избыточным весом тяжелее переносят ковид.

"Средиземноморская диета" не исключает также употребление вина. Однако, по словам диетолога, в ограниченном количестве: "Вино там часто пьют разбавленным — примерно одна треть вина к двумя третям воды".