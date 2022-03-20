МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Торги акциями на Московской бирже не проводятся третью неделю подряд, что снижает возможность оперативно оценивать влияние происходящих событий на котировки бумаг и выявлять несоответствия. Тем не менее, по сложившимся ценам закрытия последней торговой сессии от 25 февраля, особенно привлекательно для инвесторов выглядит следующий ряд эмитентов, рассказывает агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова. Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

По ее словам, среди таких эмитентов – привилегированные акции “Татнефти”.

“Даже если учесть, что нефть сорта Urals будет устойчиво торговаться с дисконтом к североморской и предположить, что курс рубля и стоимость барреля Brent снизятся в пределах 10-15%, инвестиция полностью окупится за 1,9-2,3 года", — полагает эксперт.

В условиях возросших ставок “особенно благоприятно”, по ее мнению, наличие отрицательного чистого долга у компании. В будущем в случае возврата налоговых льгот для части месторождений дивидендная политика может быть скорректирована в положительную сторону — переход к выплате 100% свободного денежного потока. “Татнефть” планировала обновить долгосрочную стратегию этой весной. Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника

“При этом высокая текущая доходность акционеров снижает потенциальный негатив от реализации санкционных рисков", — отмечает аналитик.

Также есть смысл рассмотреть для покупки бумаги "Детского мира". Порядка 70% продукции, представленной “Детским миром” на продажу, производится в Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеш (исключительно на Китай приходится 50% всего ассортимента).

“Поставки могут быть нарушены в оставшейся части, однако, вероятность такого события небольшая ввиду социального характера отрасли — ограничения не будут критичны. География присутствия компании: Россия, Казахстан, Белоруссия. Санкционные риски, таким образом, минимальны”, — заверила Прохорова. Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России

При этом исторически высокие темпы роста, маржинальность и сильная конкурентная позиция делают текущую оценку компании привлекательной, считает она.

Что касается “Алросы”, то она достаточно слабо подвержена санкционному риску (25% мировых алмазов, но 70% экспорта – через торговую площадку в Бельгии). Благоприятны, по словам аналитика, низкий долг компании и ориентиры менеджмента на 2022 год.

“В мире сохраняется высокий спрос на алмазы. Продажи ювелирных изделий в прошлом году на 10% превысили рекордные уровни 2018-2019 периода. При этом накопленные за пандемию запасы в отрасли были распроданы, а глобальное предложение на ближайшие годы ограничено 110-120 млн карат", — указывает специалист.

Стоит присмотреться, по мнению Прохоровой, и к бумагам "Норникеля". Так же, как и "Алроса", компания "Норникель" сравнительно меньше остальных в отрасли подвержена санкционным рискам (22% мирового высокосортного никеля, 40% – палладия и 15% платины). Рублю слабо помогает сырьевое ралли

Компания имеет небольшой долг и высокую ожидаемую совокупную годовую доходность с учетом возросших цен на основные металлы (однако, при этом существуют и более высокие риски их коррекции).