МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Поставки российских энергоносителей осуществляются в стабильном режиме, заявил вице-премьер Александр Новак. При этом он предостерег Запад от отказа приобретать углеводороды из России: это может обернуться коллапсом мировой экономики. Насколько хорошо слышна российская позиция в ЕС, где на днях, как ожидается, будет принято решение о совместных закупках природного газа, попытался понять "Прайм". По 300 или по 500 за баррель. Какие цены увидит Запад без нефти из России

ЭКСПОРТ СТАБИЛЕН ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

Поставки энергоносителей на мировой рынок из России осуществляются стабильно, несмотря на санкционное давление, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Госдуме 23 марта. Запад своими санкциями навредит, в первую очередь, самому себе: без поставок из нашей страны на рынках нефти и природного газа может случиться коллапс, уверен российский чиновник.

Впрочем, надо признать, что обеспечение энергоресурсами в разных регионах мира отличается в силу естественных причин и сложившихся торговых связей.

Неравномерность их распределения выглядит очевидной на примере рынка природного газа в Европе – основном регионе сбыта объемов энергоносителя, экспортируемых из России. На данное обстоятельство неоднократно указывали отраслевые эксперты.

В некоторой степени с такой позицией заочно согласился 23 марта и канцлер Германии Олаф Шольц – глава страны с самой крупной в Европе экономикой. Впрочем, он постарался существенно смягчить соответствующий посыл. Мгновенный отказ от российских энергоносителей, по его мнению, способен вызвать в ЕС рецессию. Мысль ясна: это неприятно, но далеко не смертельно. Впрочем, он признал: под угрозой могут оказаться целые отрасли европейской экономики. Но и в таком случае к политике ЕС в отношении обеспечения природным газом остаются серьезные вопросы. Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПАСЫ

Одним из ключевых аспектов, осложняющих задачу обеспечения потребителей в ЕС достаточными объемами этого важнейшего энергоносителя, является проблема поддержания его запасов на определенном минимальном уровне, гарантирующем необходимые поставки. Печальный для Европы опыт последнего года, в течение которого стоимость газа, реагируя на конъюнктуру гигантского рынка Азии (а затем – на геополитические риски), успела увеличиться в разы и неоднократно достичь новых рекордных максимумов, наглядно продемонстрировал необходимость наличия в регионе предварительно накопленных объемов, достаточных для сравнительно комфортного прохождения отопительного сезона.

При этом главный вызов, перед которым столкнулись страны ЕС в ходе энергетического кризиса (начавшегося, кстати, в прошлом году, задолго до того, как "западные партнеры" стали замечать повышенную активность ВС РФ у границ с Украиной) состоит в беспрецедентном удорожании природного газа в условиях отсутствия единой стратегии накопления его запасов и расходования, что усугубляется неравномерностью распределения имеющихся объемов.

Цены на газ на ключевом европейском спотовом хабе, Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, прошлой весной колебались в диапазоне, который соответствует 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета контракта с поставкой "на день вперед" стоил дороже 600 долларов, а в начале октября ¬– 1 000 долларов. Рекордный максимум, 3 892 доллара, был достигнут 7 марта текущего года. К середине дня 23 марта цена достигла уровня, который соответствует почти 1 250 долларов за тысячу кубометров, однако эксперты в последние недели неоднократно указывали, что, в зависимости от дальнейшего развития событий, энергоноситель вполне может подорожать до 4 000–5 000 долларов за тысячу кубометров и даже превысить эти уровни.

В свою очередь, запасы природного газа в Европе в декабре 2021 года, по оценке аналитического агентства Bruegel, были ниже минимального за пять лет показателя, характерного для этого месяца. По состоянию на 14 февраля заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС, судя по официальной информации специализированного сервиса компании "Европейская газовая инфраструктура" (Gas Infrastructure Europe; GIE), составляло в среднем уже меньше 33%. К 22 марта запасы в Австрии составляли меньше 13%, в Бельгии – 15%, в Болгарии – 17%, в Венгрии и Румынии – меньше 20%.

Именно поэтому лидеры стран ЕС планируют согласовать на текущей неделе совместные закупки природного газа, в том числе сжиженного (СПГ), и водорода. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на проект заявления, которое, как ожидается, будет сделано 24-25 марта, на саммите организации. По сведениям информагентства, в преддверии следующей зимы страны ЕС и Еврокомиссия (ЕК) будут "в срочном порядке проводить работу над совместной закупкой" необходимых объемов. У России начали скупать подешевевшую нефть

ЕВРОПЕЙСКАЯ АРИФМЕТИКА

Сложно сказать, чем закончится для промышленности Европы кампания по срочным закупкам природного газа, пусть и совместным, в условиях его беспрецедентной дороговизны на спотовом рынке, учитывая, что ЕС демонстрирует твердое намерение сократить зависимость в этом плане от России. Не имея реальной возможности резко сократить приобретение российских объемов, поставляемых преимущественно по долгосрочным контрактам (и сравнительно небольшим ценам), объединение явно стремится максимально диверсифицировать источники поставок, ссылаясь на "агрессию против Украины".

Однако о таком стремлении чиновники в Брюсселе и авторитетные европейские "мозговые центры" заявляли еще до начала военной операции ВС РФ на Украине. Свою позицию они мотивировали тем, что якобы именно "Газпром", эксклюзивный экспортер природного газа из России по трубопроводам и его крупнейший поставщик в Европу, несет прямую ответственность за заполнение европейских хранилищ, хотя такое обязательство не прописано ни в одном контракте госхолдинга.

Более того, в январе шли активные консультации европейских и американских чиновников со всеми сколько-нибудь значимыми альтернативными поставщиками, предлагающими потребителям СПГ, на предмет значительного увеличения экспорта в ЕС в краткосрочной перспективе. Однако эти попытки не увенчались ровно никаким успехом. Стало очевидно, что в нынешних условиях можно говорить лишь о перспективе существенного роста гарантированных поставок в ближайшие годы, но никак не месяцы.

Отраслевые эксперты неоднократно указывали, что сейчас в мире наблюдается явная безусловная нехватка природного газа, и увеличить его предложение в Европе, игнорируя возможность увеличения поставок из России, можно лишь переместив дополнительные объемы энергоносителя из других регионов. Результатом станет рост цен в Азии и, как следствие, частичной переориентации поставщиков СПГ на этот крупнейший рынок сбыта.

Сейчас, когда Европа намерена предпринять конкретные шаги по максимально возможному заполнению газовых хранилищ уже к осени 2022 года без усиления роли России в решении этой задачи (а то и с ослаблением данной роли), невольно возникает впечатление, что чиновники ЕК собираются получить нужную сумму, переставив местами слагаемые.