МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Европейский союз (ЕС) планирует ввести очередной, уже шестой по счету, пакет санкций против России на следующей неделе, сообщает влиятельное политическое издание Politico со ссылкой на собственные источники в европейских дипломатических кругах. Разрубленная Европа. Вопрос о способе оплаты газа может разделить ЕС

Politico ожидает, что шестой пакет будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, о чем сейчас между странами-членами ЕС ведутся бурные дискуссии. В руководстве ЕС также рассматривается возможность отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

В начале апреля ЕС принял пятый пакет антироссийских санкций с целью покарать Москву за спецоперацию по денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Пятый пакет предусматривает введение запрета на импорт российского угля в страны ЕС в течение 120 дней – до конца августа.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель заявил представителям западных СМИ, что в настоящее время нет планов введения полного запрета на импорт российской нефти, поскольку несколько европейских стран угрожают наложить вето на эту инициативу.

Несмотря на сопротивление, Боррель намерен быть "очень жестким", чтобы добиться консенсуса в рядах ЕС по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти, сообщает французская газета Le Figaro.

Руководство ЕС постоянно выступает с инициативами, которые направлены на ограничение или полный запрет на поставки в Европу энергоносителей из России. "Развернуть трубы". Россия кардинально меняет энергостратегию

Согласно данным из европейских источников, Франция и Польша выступают за полный запрет поставок российской нефти в Европу. Однако Германия, Австрия и Венгрия выступают против инициативы Парижа и Варшавы.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подтверждает, что среди членов ЕС существует сопротивление по поводу запрета поставок российской нефти.

"Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть — это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство (со стороны некоторых членов ЕС)", – сказал французский министр в эфире телеканала BFMTV.

Устами Ле Мэра в начале марта ЕС объявил России тотальную экономическую войну.

Глава Казначейства США (соответствует должности министра финансов) Джанет Йеллен предупредила руководство ЕС, что полной запрет на поставки нефти из России иметь нежелательные экономические последствия для не только для Европы, но и для США.

Полный запрет нанесет больше вреда, чем принесет пользы, добавила глава Казначейства США. Европа должна сократить зависимость от поставок энергоносителей из России, "но необходимо соблюдать осторожность, когда мы задумываемся о полном запрете импорта нефти в Европу", — предупреждает Йеллен.

Предупреждение главы Казначейства США последовало за прогнозом, который сделал инвестиционный банк JP Morgan. Эксперты банка уверены, что в случае полного и немедленного запрета импорта российской нефти, ЕС лишится более, чем 4 млн барр./сут., что станет причиной скачка цен на нефть до $185/барр.

Йеллен согласна с тем, что прекращение поставок из России приведет к резкому подорожанию нефти в Европе и в мире. При этом, нанесенный Москве ущерб будет минимальным, поскольку сокращение поставок компенсируется ростом цен на нефть и другие энергоносители. В Польше рассказали, будут ли платить за газ в рублях

СПЕСИВЫЕ ПОЛЯКИ

Петр Наимский, куратор стратегической энергетической инфраструктуры в правительстве Польши, заявил, что Варшава рассматривает возможность расторжения долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставку нефти. По его словам, это абсолютно реально, но необходимо найти альтернативные источники поставок.

По данным польской стороны, в настоящее время объемы нефтепереработки в стране достигают 27 млн т/г. Из этого объема около 60% сырья для польских НПЗ поступают из России.

Наимский полагает, что Польша способна полностью перейти на переработку сырья из других стран, если Варшава решится на полный запрет на поставки нефти из России. Признается, что переход на нефть из нероссийских источников будет дорого стоить, но это цена, которую готова заплатить Польша.

"Это – цена нашего участия в войне", – открыто и нагло заявляет представитель польского правительства.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши PKN Orlen имеет долгосрочные контракты на поставку нефти с российскими компаниями "Роснефть" и "Татнефть". Объем поставок составляет 300 тыс. т/мес. и 200 тыс. т/мес. Кроме "Роснефти" и "Татнефти" нефть в Польшу экспортируют также другие российские компании.

В прошлом месяце PNK Orlen объявила, что смогла добиться сокращения зависимости от поставок нефти из России на треть. Российскую нефть заменять поставки из Саудовской Аравии и Норвегии, а также из африканских стран.