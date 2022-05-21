МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Крах или ренессанс. Ждет ли мировую экономику глубокий кризис

Однако не все страны считают инфляцию безусловным злом. Для некоторых экономик рост цен является желанным.

"В Японии само по себе появление инфляции уже воспринимается как праздник, поскольку в пандемию цены не росли, а снижались вплоть до 1%, а разогнать экономику с помощью стимулирования и снижения ключевой ставки у регулятора Японии никак не получалось", — объяснил он.

Что касается Китая, то это страна с государственным контролем за наиболее важными для населения товарами ежедневного потребления. Поэтому здесь рост цен скорее регулируемый, чем рыночный.

"Да, на пике пандемии рост цен уходил выше 5% и в последние два месяца инфляция была выше прогнозов, но она все равно составляет около 2%, и по сравнению с катастрофой в ЕС и США, это фактически незаметное изменение", — подчеркнул Переславский.

При этом Китаю пришлось расконсервировать угольные шахты и нарастить закупку этого сырья в России по ценам, чуть ли не втрое превышающим допандемийные уровни. Но глобально на росте цен это пока не сказывается, в том числе благодаря госконтролю и субсидированию предприятий.