МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ближе к лету рост цен на туристических направлениях начинается каждый год, просто сейчас память у людей внезапно "сбросилась до заводских настроек", и любое сезонное подорожание воспринимается как нечто доселе невиданное. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде

Названо количество дней, нужное для оптимального отдыха

  

На самом деле сейчас, по его словам, никаких трендов на рынке туризма вычленить невозможно – "всё очень хаотично". Ростуризм вроде отмечает рост бронирований по всем "природным" направлениям внутреннего туризма, однако "очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой", добавляет он.

Зарубежные же направления — все в неопределенности "из-за новостей об отношении к русским в так называемых цивилизованных странах и ограничений на полёты". 

"Тем не менее, похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30%, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10%)", — замечает экономист. 

Если же Египет и Турция смогут принять наших туристов, то, возможно, это уменьшит рост цен на внутренних направлениях. К сожалению, более точно сейчас что-то прогнозировать почти невозможно, подытожил Черников.