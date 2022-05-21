МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ближе к лету рост цен на туристических направлениях начинается каждый год, просто сейчас память у людей внезапно "сбросилась до заводских настроек", и любое сезонное подорожание воспринимается как нечто доселе невиданное. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Названо количество дней, нужное для оптимального отдыха

На самом деле сейчас, по его словам, никаких трендов на рынке туризма вычленить невозможно – "всё очень хаотично". Ростуризм вроде отмечает рост бронирований по всем "природным" направлениям внутреннего туризма, однако "очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой", добавляет он.

Зарубежные же направления — все в неопределенности "из-за новостей об отношении к русским в так называемых цивилизованных странах и ограничений на полёты".

"Тем не менее, похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30%, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10%)", — замечает экономист.

Если же Египет и Турция смогут принять наших туристов, то, возможно, это уменьшит рост цен на внутренних направлениях. К сожалению, более точно сейчас что-то прогнозировать почти невозможно, подытожил Черников.