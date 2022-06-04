МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Россиянам, которые выбирают оптимальный момент для продажи наличной валюты, не стоит торопиться. Скорее всего, рубль будет в течение ближайших месяцев слабеть: на подобный сценарий указывает совокупность действий ЦБ РФ и Минфина по смягчению различных защитных мер, введенных после обвала рубля в конце февраля. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Россиян предупредили о неожиданных виражах курса рубля

"Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить", — пояснил эксперт.

Сейчас доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12% годовых, а валютных (доллар и евро) – около 1,5-3,0%.

"Иными словами, в ближайший год будет выгоднее оставаться в рубле, если он подешевеет против этих валют не больше, чем на 8-9%", — объяснил собеседник агентства.

Он прогнозирует, что во втором полугодии приток валюты на Мосбиржу может заметно сократиться на фоне снижения физического объема российского экспорта и/или снижения цен его реализации. При таком сценарии снижение рубля против основных валют может заметно превысить 8-9%. "Поэтому текущие уровни не кажутся нам привлекательными для продажи валюты на долгосрочную перспективу", — объяснил Сыроваткин. Экономист назвал новые источники денег для России

Также вполне вероятно, что экспортеры теперь не будут спешить с продажей валютной выручки, как это было в последние 2,5 месяца, когда рубль безостановочно рос. В ближайшие несколько недель возможна некоторая стабилизация рынка и консолидация валютных курсов с возобновлением снижения рубля во втором полугодии, прогнозирует эксперт.

"Продавать валюту на текущих уровнях следует в том случае, если инвестор прогнозирует, что приток валюты но Мосбиржу останется стабильно высоким, импорт будет восстанавливаться очень медленно, а контроль за движением капитала сохранится", — подытожил он.