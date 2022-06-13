МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Многие привычные дачникам форматы летнего отдыха могут обернуться штрафом. Чтобы пребывание на дачном участке дарило только позитивные эмоции и не влекло неприятностей, надо знать некоторые особенности законодательства, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Водителей предупредили, когда лучше не ездить на дачу

"В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей, если собственник земли не выполнил предписание о расчистке территории", — приводит она пример.

Так, к примеру, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях прямо запрещает захламление земельных участков, предусматривая штраф при первом выявлении от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении от 2 до 5 тысяч рублей, добавляет юрист.

Еще один запрет, который дачники часто по неведению нарушают – разведение открытого огня. Многие жарят шашлыки или готовят пищу на костре, сжигают мусор и т.п. Если это делается с нарушениями, возможен штраф размером от 2 до 4 тысяч рублей. Вместе с тем, запрет на разведение костров и сжигание мусора, травы, листьев и иных отходы не является абсолютным.

Это возможно, но при соблюдении следующих правил:

∙ сжигать мусор допустимо в яме глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м. Такая яма должна располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта (дома, бани, сарая), 100 м от хвойных деревьев и 30 м от лиственных деревьев, при этом обязательно обустройство противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,4 м;

∙ предусмотрен и более простой способ: сжигание в емкости объемом не более 1 куб. м, выполненной из негорючих материалов, к примеру – металлической. В таком случае емкость должна быть плотно закреплена на поверхности и полностью накрыта металлическим листом сверху. Требования о месте расположения емкости от построек и деревьев вдвое ниже, чем при сжигании в яме, противопожарная минеральная полоса не требуется. Этими же нормами необходимо руководствоваться и при установке мангала.

В любом случае непосредственно во время сжигания мусора необходимо иметь первичные средства пожаротушения и мобильную связь для вызова пожарной охраны, отмечает адвокат. Покупать нельзя ждать. Что будет с ценами на загородную недвижимость

Сжигать мусор на участке строго запрещено даже обозначенными способами, если участок расположен на торфяных почвах; во время особого противопожарного режима (сезонной засухи); при сильных порывах ветра. После сжигания мусора место очага должно быть засыпано землей, песком или залито водой.

Ограничения и запреты на этом не заканчиваются. На территории частного дома запрещается не только мойка, но и ремонт любых транспортных средств. Причина – экологическое загрязнение путем прямого попадания в почву нефтепродуктов и загрязняющих веществ. Законом предусматривается ответственность от 1 до 3 рублей, при выявлении значительного вреда почве ответственность будет превышать 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

С использованием дачниками воды все тоже не так очевидно. Вопреки рекламным заявлениям, закон запрещает гражданам бурить скважину с артезианской водой. Отступления от правил возможны лишь при одном условии – скважина не доходит до водоносного горизонта. Штраф при выявлении нарушения, скорее всего, не выпишут, а вот ликвидировать скважину за свой счет обязать могут, заключила адвокат.