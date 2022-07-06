МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. СПГ в Азии дорожает, но не поспевают за ростом цен на природный газ в Европе. Цена на спотовые партии выросли СПГ из-за увеличения спроса в Японии. Поставки российского СПГ в Японию могут полностью прекратится. Природный газ в Европе стремительно дорожает после сокращения поставок из России и начала забастовки в Норвегии. Залить нефтью. На российские объемы нашелся крупный частный заказчик

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

В конце прошлой недели средняя цена партий СПГ с поставкой в августе на рынок северо-восточной Азии достигла $39/млн BTU ($1380/тыс. куб. м) – на $2/млн BTU больше, чем неделей ранее.

Аналитики S&P Global Commodity Insights считают, что спрос на СПГ в Японии растет из-за жаркой погоды, которая установилась в регионе. Японские коммунальные предприятия закупили несколько спотовых партий СПГ, чтобы обеспечить выросшие потребности в электроэнергии, необходимой для работы кондиционеров в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Кроме того, после пожара остановился Freeport LNG – крупный СПГ-завод в США мощностью 15 млн т/г. Произведенный на заводе СПГ поставлялся как в Азию, так и в Европу.

"Растет обеспокоенность в связи с продолжительностью ремонтных работ на заводе Freeport LNG. Это привело к тому, что форвардная кривая JKM (ценовой ориентир, используемый для оценки стоимости СПГ в Японии и Южной Корее) на сентябрь и октябрь изменилась: из бэквардации превратилась в контанго ", — добавил Роу.

Контанго – ситуация на рынке, при которой цена товара на спотовом рынке ниже, чем цена на тот же товар с более поздним сроком поставки.

Ранее представители Freeport LNG сообщили, что производство на заводе будет восстановлено частично и не раньше октября этого года.

К подорожанию природного газа в северо-восточной Азии может привести прекращение поставок российского СПГ в Японию. 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о национализации компании "Сахалин Энерджи" – оператора проекта "Сахалин – 2". Британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi являются крупными акционерами "Сахалин Энерджи", доля которых составляет 50% минус одна акция. Этой компании принадлежит первый в России завод по производству СПГ мощностью до 11,6 млн т/г. Уйти нельзя остаться. Смогут ли японцы и американцы попрощаться с Сахалином

Япония является вторым крупнейшим импортером СПГ в мире. По данным министерства торговли, экономики и промышленности Японии, прошлом году импорт СПГ в страну составил 74,32 млн т. 9% этого объема было поставлено с СПГ-завода "Сахалин Энерджи".

По оценкам компании Refinitiv Eikon, в первой половине 2022 года 61% производимого на Сахалине СПГ экспортировался в Японию.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида надеется, что поставки СПГ с Сахалина не будут прекращены в ближайшем будущем. Однако это может произойти. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Япония может полностью лишиться поставок нефти и газа из России. Предупреждение Медведева было сделано после того, как японский премьер-министр заявил о намерении установить потолок цен на российскую нефть, который составит лишь половину от рыночных цен.

Япония может найти замену российскому СПГ, но по значительно более высокой цене. Прекращение поставок СПГ из России приведет к росту котировок JKM в северо-восточной Азии.

"Началось "перетягивание каната" между Европой и Азией на спотовом рынке СПГ. Это может привести к тому, что цены на СПГ в Азии превысят цены на газ в Европе", — считает Эдмунд Сиау, аналитик по рынку СПГ в консалтинговой компании FGE.

В первой половине года цены на газ в Азии были ниже, чем в Европе из-за сокращения спроса в Китае, где были введены ограничения, после вспышки заболеваемости коронавирусом. Ценовая круговерть: "Газпром" готовит сюрприз Европе

ЕВРОПЕ ТОЖЕ НУЖЕН СПГ

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, средняя цена партий СПГ, доставленных в северо-западную Европу на условиях DES (продавец обязуется доставить товар в указанный покупателем порт – прим. ред.) 30 июня составила 38,425/млн BTU на – на 5,775/млн BTU меньше по сравнению с ценой августовских партий.

Российский "Газпром" после начала специальной операции по денацификации Украины сократил поставки газа на европейский рынок. По данным компании, экспорт газа в страны Дальнего зарубежья в первом полугодии 2022 года снизился до 68,9 млрд куб. м, что на 31% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Не сообщается, сколько газа было поставлено в Европу. По оценкам экспертов, объем поставок составил менее 61 млрд куб. м. При этом, экспорт в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-июне вырос на 63,4% в годовом исчислении.

ЕС и Великобритания стремятся компенсировать сокращение поставок российского газа за счет увеличения импорта СПГ – прежде всего из США.

В июне поставки СПГ из США на рынок Европы превысил экспорт трубопроводного газа из России. По данным исследовательской компании ISIS, ЕС в первой половине 2022 года импортировал 21,36 млн т СПГ из США против 8,21 млн т за тот же период годом ранее.

Однако американский СПГ не может полностью заменить российский газ на рынке Европы, поэтому зависимость ЕС от России в энергетической сфере сохраняется.

Ситуация усугубляется на европейском газовом рынке усугубляется в связи с плановой остановкой газопровода "Северный поток" для проведения ремонтных работ. Ремонтные работы начнутся 11 июля и продлятся 10 дней. В Европе опасаются, что поставки по газопроводу после ремонта могут не возобновится. Прощай, "Газпром". Сколько газа будет у Евросоюза к началу зимы

Ранее российская компания сократила поставки по "Северному потоку" на 60% от установленной мощности, которая составляет 55 млн куб. м/г (150 млн куб. м/сут.). Сокращение произошло по техническим причинам – под предлогом соблюдения санкций Канада после профилактических работ отказалась возвращать одну из турбин, используемых для прокачки газа по "Северному потоку".

Кроме того, в Норвегии началась забастовка работников на добывающих платформах в Северном море. Забастовка уже привела к сокращению добычи почти на 90 тыс. барр. н.э./сут. Существуют опасения, что забастовка распространится на платформы, расположенные на крупных месторождениях, что может привести к сокращению добычи газа на шельфе Норвегии вдвое. Если это произойдет, то компенсировать сокращение предложения газа будет нечем.

Норвегия – второй крупнейший поставщик трубопроводного газа в ЕС и Великобританию после России. После начала специальной операции на Украине норвежские власти обещали максимально увеличить добычу и поставки газа на европейский рынок.

После начала забастовки в Норвегии фьючерсы на газ в Европе подскочили в цене, превысив $1860/тыс. куб. м., но затем скорректировалась, опустившись ниже $1720/тыс. куб. м.

Подорожание газа в этом году уже привело к сокращению промышленного производства в ЕС и повысила вероятность наступления рецессии в этом году.