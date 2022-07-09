МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Старение – дегенеративное изменение соединительной и других тканей — неизбежно начинается после 30 лет. Организм человека находится на пике формы до 28 лет, а потом количество коллагена, вырабатываемое им уменьшается, и начинается процесс старения — изменяется качество кожи и практически всех органов. Каких продуктов следует избегать, чтобы замедлить старость, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Названы девять продуктов, которые продлят вашу жизнь

"Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать – это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение", — убеждена она.

Быстрому старению, по словам специалиста, способствуют любые быстрые углеводы, которые мы потребляем в большом количестве. Дело в том, что быстрые углеводы "быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки". А когда у нас одномоментно резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается.

Таким же негативным действием обладает, по мнению Тихомировой, избыточно соленая пища.

"Если мы потребляем много соли, то наши ткани начинают отекать, а в состоянии отёчности старение наступает быстрыми темпами. Так что, большое количество соли и вспышки сахара приводят к быстрому старению соединительной ткани", — поясняет она.

К продуктам, которые ускоряют старение, эксперт относит:

cладкое (зефир, пастила, мармелад, любой сахар в чистом виде, мёд, варенье, любые сладости в большом количестве, выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки, сладкие питьевые йогурты);

соленые продукты (солёная рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья);

алкоголь – "избыточное употребление алкогольных напитков, несомненно, ведет к старости".

"Даже фрукты, которые мы съедаем в большом количестве за один раз, тоже будут провоцировать старение", — уверяет врач. Биолог объяснил, как COVID-19 может состарить организм

Кроме того, если человек регулярно питается в столовой, а не ест приготовленную дома еду, это также отразится на его здоровье. Ведь "любой повар всегда пересаливает еду, чтобы она была вкуснее".

Таким образом, употребление большого количества соли, сладостей и углеводов способствует ускоренному старению.

"Классический пример "продукта старения" — выпечка (торты, пирожные) из-за высокого содержания соли, жира и сахара", — пояснила Елена Тихомирова.