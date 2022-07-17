МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай сократил переработку и импорт нефти на фоне замедления темпов роста экономики. Такая позиция крупнейшего в мире потребителя энергоносителей не дает нефтяным ценам подняться вверх. При этом страна надеется на увеличение собственной добычи угля и газа, планируя отказаться от закупок дорогого СПГ. Не все коту Brent. Зачем России новый нефтяной эталон

ВСЕМУ ВИНОЙ КОРОНАВИРУС

Объем переработки нефти в Китае сократился в первом полугодии 2022 года на 6% по сравнению с тем же периодом годом ранее — до 332,22 млн т, сообщило Государственное бюро статистики страны. Причиной снижения переработки нефти в стране стало падение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке в связи с замедлением темпов роста экономики.

Из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, ВВП Китая за первые шесть месяцев 2022 года вырос на 2,5% в годовом исчислении. При этом во втором квартале рост ВВП практически остановился, составив всего 0,4%. Он продолжился исключительно благодаря чрезвычайным мерам, которые предпринял Пекин для стимулирования экономики.

После падения нефтепереработки в апреле до 51,81 млн т — самого низкого показателя за предыдущие 35 месяцев — китайские НПЗ увеличили объемы производства в последующие два месяца. В мае и июне переработка выросла на 4,1% и 1,9% месяц к месяцу и составила 53,92 млн т и 54,94 млн т соответственно. Однако в годовом исчислении китайские НПЗ переработали в июне этого года на 9,7% меньше нефти, чем в июне годом ранее. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

Приоритетом для китайского руководства является поддержка своих нефтяных компаний, ведущих добычу внутри страны. В июне собственная добыча нефти выросла на 3,6% год относительно июня 2021 года, достигнув 17,19 млн т — самого высокого показателя более чем за шесть лет. А всего за первое полугодие добыча выросла на 4% к аналогичному периоду до 102,88 млн т. В этом году китайские нефтяники смогут выполнить поручение правительства увеличить добычу до 200 млн т/г (4 млн барр./сут.).

Из-за ограничений и роста собственной добычи Китай в первом полугодии сократил импорт нефти на 3,1% в годовом выражении — до 252,52 млн т. При этом в прошлом месяце поставки в страну снизились до 35,82 млн т — на 10,7% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Сокращение импорта нефти в Китай — основной фактор, сдерживающий рост цен на мировом рынке.

БОЛЬШЕ ГАЗА И УГЛЯ СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ

Добыча природного газа за первые за первые шесть месяцев этого года увеличилась на 4,9% относительно того же периода 2021 года — до 109,6 млрд куб. м. Во втором квартале рост добычи газа в стране резко замедлился. В июне он составил в годовом выражении 0,4%. Пекин надеется на увеличение добычи газа во втором полугодии за счет разработки Фулинь — крупнейшего сланцевого месторождения газа в Китае.

Импорт газа в июне сократился на 14,6%, а в январе — июне — на 10%, составив 8,72 млн т и 53,57 млн т соответственно. Государственное статистическое бюро КНР ведет учет импорта в тоннах, поскольку природный газ поступает в страну преимущественно в сжиженном виде. Пекин сокращает импорт за счет уменьшения закупок дорогого СПГ.

При этом "Газпром", несмотря на существенное сокращение экспорта в западном направлении, продолжает наращивать поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В этом году объем поставок должен составить не менее 15 млрд куб. м.

Еще один ресурс, на котором Китай надеется сэкономить за счет собственной добычи — уголь. В июне его добыча выросла в годовом выражении на 15,3%, достигнув 380 млн т. Уголь — основа китайской энергетики. Увеличение объема производства позволило избежать энергетического кризиса и не допустить веерных отключений электроэнергии. В конце прошлого года власти многих провинций Китая были вынуждены ограничить подачу электроэнергии промышленным предприятиям из-за нехватки угля на ТЭС. "Черный лебедь" на подлете: крах на биржах только начинается

Производство всех видов угля (энергетического и коксующегося) в стране увеличилось в январе — июне в годовом исчислении на 11% — до 2,19 млрд т. Ожидается, что добыча в этом году достигнет рекордного уровня. Импорт угля за указанный период сократился на 17,5% — до 115 млн т.

Уголь является самым грязным видом ископаемого топлива. При сжигании угля образуется большое количество углекислого газа и других веществ, которые способствуют изменению климата. Международные экологические организации призывают правительства развитых стран мира полностью отказаться от использования угля в промышленности и коммунальной сфере.

Несмотря на рост добычи и потребления угля, Пекин не отказывается от планов сокращения выбросов парниковых газов. Китайское руководство планирует добиться "углеродной нейтральности" до 2060 года.