МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Для получения страховой пенсии по старости и женщинам, и мужчинам необходимо соблюсти необходимые для этого требования: накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года – 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – 30), достичь пенсионного возраста – 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин (с 2028 года – 60 лет и 65 лет соответственно). Если у женщины накопилось 37 лет и более трудового стажа, то она может выйти на пенсию, как и раньше, в 55 лет. Есть и другие особые льготы, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию АО "НПФ Эволюция" Дмитрий Ключник. Россиянам напомнили о дополнительной надбавке к пенсии

"Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет. С тремя и четырьмя детьми – на три и четыре года соответственно раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений", — отмечает эксперт.

"Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет", — добавляет он.

Эксперт также обращает внимание на то, что по заявлению женщины весь материнский капитал или его часть можно направить на увеличение пенсионных накоплений в НПФ и тем самым увеличить размер будущей пенсии.

Женщина с двумя детьми и более при наличии северного стажа приобретает право досрочного выхода на пенсию в 50 лет с условием, что ее страховой стаж составляет не менее 20 лет, и она проработала в районах Крайнего Севера от 12 календарных лет либо в приравненных к ним территориях от 17 календарных лет. "В ином случае минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии женщине составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях", — добавляет специалист. Россияне рассказали, сколько хотят накопить к выходу на пенсию

Ранее общеустановленных возрастных критериев пенсию получат также представительницы социально значимых профессий, например, педагоги и медработники, водители и другие, а также женщины, чья профессия связана с тяжелыми и опасными условиями труда.