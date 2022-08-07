МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, рассказывает агентству "Прайм" врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. Эксперт рассказал, когда вода из-под крана может вызвать онкозаболевания

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

"Следует возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление слегка соленой или минеральной воды. Однако нужно учитывать состояние сердечно-сосудистой системы и наличие заболеваний, в частности, гипертонической болезни или ишемической болезни сердца. При этих патологиях ограничьте употребление солей", — предупреждает специалист.

Дневная норма воды, поступающей с пищей и питьем, должна составлять 2,5 л в сутки на человека, а при высокой температуре окружающей среды может быть увеличена до 3,5 л. При этом обязательно надо принимать во внимание наличие заболеваний, в частности, патологии со стороны почек. Ориентируйтесь на ваше здоровье и самочувствие.

При средней физической нагрузке потребление воды может достигать 4 л, а в условиях жаркого климата — 5 л в сутки.

По словам врача, необходимое количество воды зависит не только от температуры и влажности окружающего воздуха, но и от тяжести выполняемой работы. При тяжелой работе на открытом воздухе необходимо увеличение суточного "литража" до 6 л в сутки.

При выборе бутилированной воды эксперт советует быть особенно внимательным к таре, условиям хранения и транспортировки воды.

"Обильное питье в жару поможет организму не только поддержать водный баланс, но и избавиться от лишних солей, не давая таким образом жидкости задерживаться и вызывать отеки. При этом наиболее физиологичным будет будет употребление воды комнатной температуры", — отмечает медик.