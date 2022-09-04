МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сам по себе факт размещения цветов на балконе не наказуем, однако, если разместить горшки с ними таким образом, что они будут расположены за пределами балкона и соответственно влиять на архитектурный облик здания, то это может стать проблемой, рассказал "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов. Юрист раскрыл правду о “штрафах за мусор” для россиян

Эксперт объяснил, что ящики с цветами нельзя ставить с внешней стороны балкона не только потому, что это нарушит вид самого дома. Еще одна причина — затруднение работы промышленных альпинистов. Любые дополнительные конструкции из ящиков и вазонов, выступающих за пределы балкона, могут представлять опасность для их жизни, когда альпинисты будут проводить уборку зданий, покрасочные и штукатурные работы или монтаж различного оборудования на большой высоте.

Аванесов подчеркнул, что в этом случае собственник может быть привлечен к административной ответственности по региональному законодательству за нарушение правил благоустройства населенного пункта. Управляющая компания также может получить штраф за то, что она ненадлежащим образом следит за состоянием балконов и общедомового имущества.

"Нарушение установленных правительством Москвы требований к внешнему виду и содержанию зданий, кроме жилых домов, ограждений, строений, сооружений, водоемов, — предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей", — сказал юрист. Названы долги, по которым вы обязаны платить до "последнего вздоха"

Ящики и кашпо с цветами на балконе могут быть опасными для прохожих, поскольку при сильных порывах ветра или просто от ветхости самой конструкции могут упасть прямо людям на головы. Возможно их падение на капот стоящей внизу машины, что чревато повреждениями. Аванесов предупредил, что в этом случае ответственность полностью ляжет на собственника квартиры. Причем она может быть гражданской, если причинен только материальный ущерб, или уголовной – в случае нанесения телесных повреждений.