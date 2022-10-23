МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Сербия начала поддаваться давлению, побуждающему присоединиться к санкциям против России. Об этом говорят противоречивые сигналы, поступающие из Белграда: балканская страна, веками тяготеющая в принятии политических решений к Москве, стала задумываться о поддержке антироссийских санкций. Что ждет Сербию при выборе "европейского пути" и каковы экономические последствия такого решения — в материале агентства "Прайм". Стакан пуст: хранилища Европы заполнены чужим газом

Традиционно дружественная России Сербия начала посылать сигналы о том, что рассматривает возможность присоединиться к антироссийской политике Запада. Хотя такие политические заявления не стали сюрпризом для профильных специалистов и внимательных наблюдателей, отдельные реплики толкают к выводу, что Белград демонстративно изменил позицию не в пользу Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич многократно заверял: страна не будет вводить санкции против России, пока способна выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб. Однако после того, как 12 октября глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре официально вручил ежегодный доклад Еврокомиссии по вопросу вхождения Сербии в ЕС (заявка была подана еще в 2009 году), ситуация как будто изменилась.

Высокий посланник Брюсселя заявил, что степень согласованности Белграда с позицией ЕС в текущем году резко снизилась. Он связал это с противоречиями по вопросу о введении санкций против России. Макрону приготовиться: Франция на пороге невиданного социального взрыва

В свою очередь, сербский лидер, комментируя выводы доклада, заметил, что это "единственная часть… где, по мнению ЕС, отмечен регресс — в нашем отношении к санкциям против России… мы платим цену за это, но примем к рассмотрению все, что вы сказали и написали". Вучич посетовал, что "назад мы отошли только в одной области — в отношении к России. Прогресс бы был, если бы мы осуждали Россию каждый день".

ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОГО НЕТ

Внутриполитическая ситуация в Сербии осложняется отсутствием с апреля текущего года действующего правительства, которое должно быть сформировано не позднее 30 октября. Хотя находящаяся на посту премьер-министра с 2017 года Ана Брнабич заверила, что кабмин будет сформирован в срок. Если основываться на том, что кабинет министров будет укомплектован в соответствии с ориентированным на Европу взглядом премьера, то, скорее всего курс на евроинтеграцию будет являться основным.

Временный кабинет министров, по уверениям Брнабич, работает над ключевым для страны вопросом: подготовкой к зиме. Так, на этой неделе было принято решение о запрете экспорта из страны природного газа до конца месяца "чтобы обеспечить надежное снабжение отечественного рынка и предотвратить ущерб для хозяйства и граждан". Рухнут первыми: две европейские страны забили тревогу без газа из России

Балканская страна получает газ из России по ответвлению трубопровода "Турецкий поток". При этом за сутки только столица потребляет 3 млн кубометров, а в общей сложности в страну поступает 6 млн кубометров. Новая цена на топливо для Сербии, которую она смогла согласовать с Россией в августе, оказалась, по свидетельству президента Вучича, чрезвычайно выгодной в нынешних реалиях газового рынка — 400 долларов за тысячу кубометров.

Тем причудливее выглядит позиция вице-премьера временного правительства страны Зораны Михайлович, занимающей также пост министра горного дела и энергетики, которая 12 октября открыто призвала свою страну ввести санкции против России. Одна из ее попыток примерить на себя роль внешнеполитического представителя Белграда, произошедшая в конце августа, закончилась откровенным скандалом: Михайлович заявила, что российская сторона "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций".

НАСИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Совершенно иной линии придерживается глава МВД Сербии Александр Вулин. Он публично "осадил" вице-премьера за критику в адрес России. В Америке сделали неутешительный прогноз: Западу грозит сложное десятилетие

Когда 12 октября Сербия, как и соседняя Венгрия (будучи полноценным членом ЕС, но играющая роль своего рода оппозиционера в рядах объединения), поддержала резолюцию ООН, осуждавшую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, дискуссия о политике Белграда в отношении Москвы получила новый импульс.

И 16 октября в интервью газете "Вечерние новости" Вулин, считающийся едва ли не главным пророссийским министром в Сербии, заявил: "Вопрос не в том, хотим ли мы в Евросоюз, а в том хочет ли ЕС Сербию. Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы мы признали Косово, отменили Республику Сербскую [в составе соседней Боснии и Герцеговине], ввели санкции против России, они нас не хотят [видеть в составе ЕС]. Чем раньше мы примем то, что они нас не хотят и что нам там не место, тем лучше для нас. Отношение к Европейскому союзу — это вопрос не эмоций, а рациональных решений".

При этом внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения санкций против России, признал сам сербский лидер Александр Вучич, выступая 17 октября на 20-летии Агентства безопасности и информации — службы, выполняющей роль контрразведки. В эфире агентства Танюг он раскритиковал западную политику в отношении своей страны и отметил, что следующим требованием Запада станет признание независимости самопровозглашенной республики Косово, де-факто отторгнутой от Сербии.

"Это значит быть на их стороне все время, отречься от Косово и Метохии, — в очередной раз посетовал президент Сербии. — Тогда, мол, получите малый подарок, но не скажут какой". Напоминая присутствующим о бомбардировках Югославии в 1999 году и о насильственном отделении от страны исконно сербского косовского края, он отметил, что сербы "ни на кого не нападали, но были наказаны более жестоко, чем Ирак и Афганистан". Не хабом единым. Россия и Турция устроят переполох на газовом рынке

Таким образом, во властных структурах Сербии налицо очевидный раскол по ключевым вопросам внешней политики, касающимся отношений с важнейшим, по мнению подавляющего большинства граждан страны, союзником (по итогам опроса Института европейских отношений, в 2021 году 83% сербов считали Россию "другом" своей страны, а 72% опрошенных были уверены, что в будущем отношения станут еще лучше).

Своего рода черту под очередным витком дискуссии относительно перспектив введения Сербией санкций против России подвел президент Вучич 20 октября. В эфире TV Prva он заявил, что его страна не присоединится к этим ограничениям, пока не будет "экзистенциональной угрозы для Сербии, для ее граждан". "Будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности, — отметил сербский лидер. — Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам Сербии, скажу, что мы должны потому-то и потому-то. Спрашиваете меня, настал ли этот момент? Думаю, что нет".

Ожидать, что давление на Белград со стороны ЕС ослабнет, не приходится. Удастся ли Сербии сохранить голос независимого государства? Будет ли страна вести самостоятельную политику в случае отказа от партнерства с Россией? Все эти ответы даст только время.