МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. О скрытых угрозах популярного мессенджера и его небезопасности говорят практически столько лет, сколько он существует. Периодические сбои в работе WhatsApp добавляют поводов для беспокойства: не попадут ли личные данные пользователей в руки злоумышленников. Тем более, программа действительно знает о каждом из нас многое, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. В ГД предложили запретить использовать WhatsApp в служебных целях

Он отмечает, что, прежде всего, WhatsApp хранит информацию, которую предоставляет сам пользователь. Речь идет о номере телефона, имени и фото профиля, статусе. Также приложение хранит недоставленные сообщения в течение тридцати дней и медиафайлы с пометкой "временно".

Кроме того, у программы есть доступ к контактам из телефонной книги, и если вы когда-то совершали платежи с помощью соответствующих услуг и сервисов Facebook* (соцсеть, признанная в России экстремистской), то данные о транзакциях доступны и мессенджеру.

Часть информации WhatsApp собирает автоматически, например, о действиях пользователя (настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий); о времени регистрации пользователя; о том, какие функции используются (сообщения, звонки, платежи, время нахождения онлайн). Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

Отдельный блок, по словам эксперта, касается данных об устройстве и подключении к Сети. WhatsApp известна модель вашего смартфона, язык и часовой пояс, IP-адрес, тип операционной системы и даже уровень заряда аккумулятора. Известны компании и данные о вашем местоположении.

Кроме того, специалист призывает не забывать о том, что "лишь единицы используют WhatsApp исключительно для отправки текстовых сообщений". Мы пересылаем фото и видео, записываем голосовые сообщения. Соответственно, у приложения есть права на доступ к камере, галерее и микрофону.

"Современные реалии таковы, что мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку", — поясняет Магомедов.

Безусловно, пока это является лишь опасением, однако эксперт советует не забывать о цифровой гигиене и внимательнее относиться к тому, "какой информацией и в каком виде вы делитесь с западной компанией". Также важно объяснить это уязвимым категориям пользователей – детям и пожилым людям, заключает специалист.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta** (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ