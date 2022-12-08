МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В Европе продолжаются массовые акции, вызванные, в первую очередь, недовольством простых граждан "энергетической" инфляцией — ростом стоимости жизни из-за удорожания энергоносителей, спровоцированного антироссийскими санкциями. "Прайм" задался вопросом, какого развития этой ситуации следует ожидать. Ударился о потолок и отлетел: что ждет рубль в ближайшие месяцы

Удорожание энергоносителей, в том числе природного газа, привело к росту тарифов на электроэнергию и стоимости жизни для домохозяйств по всему Евросоюзу. Эта ситуация вынуждает власти снижать налоги, одновременно выделяя существенную финансовую помощь. Серия отчетов Cambridge Econometrics за октябрь и ноябрь показала, что домохозяйства в странах ЕС тратят на энергию гораздо больше, чем в 2020 году, и что правительства выделяют миллиарды евро, чтобы помочь потребителям оплачивать счета.

Например, во Франции цены на энергию для домохозяйств в период с августа 2020 года по август 2022 года выросли на 37 процентов, а общая инфляция выросла на 9,2 процента.

НАЧАЛО ПРОТЕСТОВ

Эта ситуация способствует все новым акциям протестов, и не только во Франции, замечают эксперты. А 7 декабря стало известно о якобы раскрытом в Германии заговоре, ставившем своей целью, по предварительной информации, свержение действующей власти. Насколько серьезна озвученная версия, пока не ясно, но сам факт гармонично укладывается в общеевропейскую повестку внутренней дестабилизации, наметившейся в 2022 году.

"Мы наблюдали первую волну массовых протестов в Евросоюзе", — отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Весьма вероятно, что грядущие рождественские каникулы приведут к спаду протестов, но лишь временному. "Это момент переоценки ситуации большим количеством недовольных людей в Евросоюзе, новый взгляд на положение дел со стороны руководства профсоюзов и политических организаций, которые причастны к сопротивлению, зачастую — левых организаций, — рассуждает эксперт. — И это приведет к тому, что мы увидим со временем новый протест. Характерно, что протестное движение развивается волнами. Эти волны могут подниматься, могут не сходить, когда следующая волна оказывается ниже или выше, чем предыдущая. Но непрерывный перманентный протест едва ли сейчас возможен в Европейском союзе. Необходимо учитывать, что граждане Евросоюза проживают в настоящий момент свои сбережения, накопленные зачастую за многие годы. Сказывается и ресурс отложенного спроса 2020 года, когда пандемия и жесткие ограничения мешали людям тратить".

ЛОКОМОТИВЫ ВОССТАНИЯ

Колташов не сомневается, что в прогнозах протестной активности в Евросоюзе следует обратить внимание на Германию, Италию и Францию. "Франция имеет наиболее активную массовую базу протеста и наиболее энергичные профсоюзы, — отмечает специалист. — Италия возлагает надежды на новое правительство, социал-консервативное по своему характеру. Но надежды эти не оправдаются".

В Германии долго жили в относительно спокойной, мирной обстановке и редко сталкивались с жестким подавлением выступлений, которые были нормой во Франции, отмечает Колташов. "Более мирные, более спокойные выступления, очень слабо организованные создают весьма и весьма удобную ситуацию для правительства Олафа Шольца, — считает эксперт. — Ну, и экономическое положение в Германии было одним из самых лучших в Евросоюзе. Так что немецкий протест еще только вызревает, хотя мы и видим часто уличные шествия, направленные на выражение несогласия с политикой нынешнего правительства. В частности, это касается газа, который люди хотят получать по более низким ценам из России. Но эти волны еще не являются угрожающими для власти, они только намекают на возможность угрозы". "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

Однако именно энергетическая повестка таит в себе наибольшие риски для прежней относительной стабильности всей Европы и в первую очередь — Германии. В частности, существенной проблемой для нее является идея переноса в Турцию "газового" хаба. Дело не только в том, что "Северный поток — 2" позволил бы Германии надежно закрыть свои потребности и стать газораспределительным центром Европы.

"Через нее, как известно, должны были пойти трубы дальше, и, собственно, вся инфраструктура там была готова. Частично — под "Северный поток", 55 миллиардов кубов, а также OPAL и NEL — сухопутные ответвления "Северного потока", и газопровод EUGAL. То есть все готово было к тому, чтобы Германия стала распределительным хабом. Перенос его в Турцию для Германии — это, конечно, утрата и экономических доходов, и политического влияния", — говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ

По мнению экспертов, в начале 2023 года, а, точнее, зимой-весной вероятно нарастание протестных настроений и новые массовые выступления, которые превратят их в настоящую угрозу и будут требовать коренных изменений в политике и отставок правительств. Это возможно и во Франции, и в Германии. В Италии вполне может быть политическое "смятение" от несбывшихся надежд на новых руководителей государства. В следующем году такие выступления возможны во Франции, в Германии, других странах Евросоюза.

"В Германии уже наблюдаются репрессии против "крайне правых", направленные на то, чтобы не допустить таких массовых выступлений, которые способны принять черты аргентинского народного восстания начала нулевых годов, которое является единственным и самым важным на сегодня примером того, как без серьезного организованного руководства можно свергнуть по сути проамериканское правительство. То есть это пример не "цветной революции", а, скорее, восстание в совершенно обратном смысле", — считает Колташов.

Однако такое развитие событий он считает пока маловероятным. "Деньги у европейцев не закончатся в 2023 году, — рассуждает он. — Хотя безработица будет расти, просрочки по долгам увеличатся, предприятия продолжат закрываться. Но социальный взрыв, который сметет проамериканское руководство стран Евросоюза — прежде всего, это касается Германии — на сегодня пока остается маловероятным. Однако недовольство будет накапливаться, и новая волна протестов покажет, что это накопление происходит весьма интенсивно".