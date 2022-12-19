МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Влиятельные американские банки поменяли свои ожидания относительно цен на нефть в 2023 году. И хотя одно из финучреждений повысило свой прогноз, а другое — понизило, новые оценки почти совпадают. "Прайм" заинтересовался, сколько же будет стоить нефть в следующем году и удастся ли вернуться к психологической отметке в 100 долларов за баррель. Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США

ФАКТОРЫ РОСТА

Средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков Bank of America (BofA), может "быстро превысить" 90 долларов за баррель. Специалисты BofA допускают, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) США и успешное восстановление экономики Китая после отмены политики "нулевой терпимости" к ковиду способны привести к такому развитию событий.

В течение нескольких торговых дней середины декабря цена на Brent колебалась в районе около 80 долларов. Таким образом, прогноз финучреждения фактически означает удорожание "черного золота" в начале следующего года.

В свою очередь, банкиры из Goldman Sachs, по информации Reuters, понизили свои прогнозы цен на нефть на 2023 год, заявив, что в начале следующего года профицит рынка снизит риски зимних ценовых колебаний. Так, в первом и втором кварталах 2023 года они ожидают теперь 90 и 95 долларов за баррель вместо 115 и 105 долларов за баррель соответственно. Средняя за 2023 год цена на нефть марки Brent, по оценке финучреждения, составит 98 долларов за баррель, на WTI — 92 доллара за баррель, тогда как прежний прогноз указывал на 110 долларов за Brent и 105 долларов за WTI.

При этом в Goldman Sachs полагают, что мировой спрос на "черное золото" вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году благодаря выходу Китая из локдауна и возобновлению международного сообщения.

Несложно заметить: хотя динамика прогнозов BofA и Goldman Sachs оказалась разнонаправленной, в настоящий момент ожидания в двух банках относительно цен на нефть в 2023 году почти совпадают. И при этом — находятся выше текущих уровней.

Впрочем, "черное золото" на мировом рынке в следующем году может подорожать еще сильнее. Но для роста цен до 100 долларов за баррель есть несколько условий, уверен главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Это восстановление спроса в Китае (не менее чем на 1,2 миллион баррелей в сутки в течение всего следующего года), стабильный спрос в странах Евросоюза без заметного ослабления в 2023 году и сокращение добычи нефти с конденсатом в России на 2 млн баррелей в сутки, начиная со второго квартала 2023 года (до уровня ниже 9 миллионов баррелей в сутки).

"Для достижения 100-долларовой отметки нужно сочетание ряда факторов", — соглашается заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Помимо восстановления спроса в Китае с сопутствующим переходом к обычным для него темпам роста потребности и сокращения производства нефти в России в первом квартале эксперт указывает на сохранение текущей активности США. Четвертый фактор — отсутствие резкого роста спроса на мазут для нужд электроэнергетики.

ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

При этом есть немалые основания ждать удешевления. Оно вероятно в случае агрессивного роста добычи, в том числе — сланцевой нефти (это рентабельно при нынешних ценах).

"Лучший прогноз дает рынок", — высказался в этой связи начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий. Он указывает, что фьючерсная цена Brent на бирже ICE Futures Europe на декабрь 2023 года — 77 долларов за баррель, на Московской бирже — 88 долларов за баррель. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

Эксперт напомнил, что если в 2020 году мировое предложение нефти составляло 89,9 млн баррелей в день, то в 2021 году оно выросло до 100,1 млн баррелей.

Кроме того, политику нулевой терпимости к ковиду в Китае пока не отменили. А это один из факторов, оказывающих давление на стоимость нефти на рынке. Негативом для рынка может стать глобальная рецессия, вероятность которой возрастает из-за геополитической нестабильности.

СУДЬБА РОССИЙСКОГО "ЧЕРНОГО ЗОЛОТА"

При этом специалист констатирует, что введение "потолка" цены для российской нефти способствовало увеличению дисконта на российские объемы. "Дифференциал Urals-Brent вновь упал до уровня минус 30 долларов за баррель, хотя осенью держался достаточно долго на уровне около минус 23 долларов", — утверждает Осадчий.

Система предельных цен на российскую нефть может оказать значимое влияние в том случае, если Россия согласится в ней участвовать, либо кто-то из заметных покупателей решит ей воспользоваться уверен Фролов из Института национальной энергетики. "Если же сохранится текущая ситуация — ни Россия, ни крупные покупатели не участвуют в этой системе — "потолок" существенного влияния не окажет. Разве что сама попытка навязать предельные цены подстегнет дедолларизацию мировой торговли нефтью, а также ускорит формирование новых игроков на рынке морской перевозки нефти и нефтепродуктов", — рассуждает он.

Фролов отмечает, что цена на российскую Urals снижается в зависимости от колебаний эталонных сортов на мировом рынке. "Но мы пока не знаем, насколько оперативно сможем перевести реализацию Urals на другие бенчмарки, — указывает он. — Или насколько быстро получится создать свой бенчмарк. Если же предположить, что продажи Urals в ближайший год так и будут привязаны к Brent, то цена нашей нефти будет колебаться вместе с североморской смесью. Наш "дисконт" зависит от рисков, связанных с морской перевозкой, а не с востребованностью самой нефти. Если посмотреть на другие наши сорта, то цена на них выше".