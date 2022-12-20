МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Вопрос о появлении новой мировой валюты, альтернативной доллару США, обсуждается уже не первое десятилетие. Но в текущем году, на фоне глобальных геополитических потрясений и их последствий он вновь активизировался. США и их союзники изрядно дискредитировали свои валюты, заморозив российские резервы, и многие страны, которые также держат запасы в казавшихся ранее незыблемыми "кубышках" задумались о диверсификации. Речь идет как об активизации торговли в нацвалютах, так и создании новой валюты, обеспеченной сырьевыми товарами. Но по факту, создать настоящий "антидоллар" могут лишь США. По праву сильного: кто тащит доллар вверх, а затем обрушит с пьедестала

Витающую в воздухе идею подхватили аналитики Saxo Bank. По их мнению, озвученному в традиционных предновогодних "шокирующих прогнозах", наступающий 2023 год будет годом медведя, что означает падение рынков и риск рецессии. При этом сохранится высокая инфляция, при этом золото и другие сырьевые товары будут дорожать. Все это станет предпосылкой для создания развивающимися странами новой валюты "банкор" (код валюты KEY). Ее будут хранить только в центробанках стран-участниц и использовать для расчетов по международным сделкам.

Это приведет к резкому росту доходности гособлигаций США, падению доллара на четверть к корзине валют стран, перешедших на торговлю банкором, пишут аналитики Saxo.

Как мы знаем, в каждой шутке есть доля шутки. Если даже шокирующий прогноз не сбудется, запрос на торговлю в нацвалютах со стороны развивающихся стран продолжит расти. Замещение доллара в международной торговле растет в последние несколько лет и особенно в уходящем году. Прежде всего, это касается России и ряда других евразийских государств.

Эта идея постепенно находит вполне реальное воплощение — например, уже прорабатывается возможность создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Он ссылается на сделанное в июне в ходе форума БРИКС заявление президента России Владимира Путина. Тогда президент, в частности, указывал, что совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов, напоминает эксперт.

"По-прежнему считаем, что технически создать платформу для резервной валюты — задача вполне выполнимая, — утверждает Шульгин. — И выполнимая в относительно сжатые сроки".

Эксперт видит у России сильную мотивацию на этот счет.

СЛОЖНОСТИ И РАЗНОГЛАСИЯ

Однако ситуация в других регионах мира сложнее. "Разговоры про то, что страны Востока вот-вот поднимутся и свергнут власть доллара, идут уже почти 20 лет, — замечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. — Несмотря на острое желание создать альтернативу американской валюте, крупнейшие развивающиеся страны не сильно продвинулись в этом направлении. Россия сумела за считанные месяцы перевести свою внешнюю торговлю в рубли и юани. В сумме они сейчас занимают более половины оборота, опережая и евро, и доллар. Долю доллара и евро удалось номинально снизить за счет того, что сейчас их конвертируют в рубли до проведения расчетов с зарубежными компаниями, а не после, как было раньше. Но за пределами России подобное пока не происходит".

Эксперт замечает, что российские нефть, газ и металлы по-прежнему торгуются в твердых валютах. "Мировых цен на сырье в рублях, юанях или рупиях нет, — указывает он. — Строго говоря, такого запроса не существует. Индия и Китай, может, и хотели бы покупать нефть в своих валютах, но ОПЕК хочет доллары".

Шульгин из "Открытие Инвестиции" указывает, что ключевой вопрос в этой связи состоит в мотивации стран БРИКС и востребованности новой валюты. "Все они заинтересованы в снижении своей зависимости от доллара США, но не все хотят быть отделенными от глобальной финансовой системы, возглавляемой США, — рассказывает Шульгин. — Большинство членов БРИКС по-прежнему держат в своих резервах большие активы в долларах США".

Отсюда дилемма у стран БРИКС: хотя они предпочли бы иметь альтернативу доллару как доминирующей валюте ради финансовой автономии и усиления своего международного влияния, его обесценение резко сократило бы стоимость их активов. Эта дилемма является критичной не только для БРИКС, указывает специалист.

Так, Китай, обладая крупнейшими резервами в долларах США, заинтересован в развитии платформы цифрового юаня. Индия, в свою очередь, заинтересована в повышении доли рупии в международных расчетах, о чем свидетельствуют поправки в законодательство, внесенные в текущем году.

Поэтому к прогнозам о конце доллара эксперт предлагает относиться философски. "Точно одно: есть запрос на универсальную валюту, которая не будет управляться только из Вашингтона, — утверждает он. — Но нет запроса на то, чтобы США погрузились в кризис, мировая торговля встала, а резервы обесценились". Доллар собрался на каникулы. Когда ждать нового витка обвала рубля

Политика повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США показала, что альтернативы доллару в резервировании в настоящий момент нет, соглашается экономист Василий Колташов.

СКИНУТЬ ДОЛЛАР

"Россия, понимая, что создание механизма наднациональной резервной валюты может оказаться длительным процессом, в качестве альтернативы развивает платформу цифрового рубля, поскольку он может решить насущную проблему платежных переводов без системы SWIFT¬¬, — рассуждает Шульгин из "Открытие Инвестиции". — При отсутствии у Китая и Индии желания или возможности полностью уйти от доллара, лишь постепенно снижая зависимость от американской валюты, ключевые страны БРИКС сфокусированы на локальных проектах процесса дедолларизации. Поэтому появление новой резервной валюты в обозримом будущем нам кажется маловероятным".

"Полагаю, создание новой мировой валюты имело бы смысл, если бы за ней стояло квазигосударственное образование вроде Евросоюза, — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Сейчас куда вероятнее расширение роли юаня в международной торговле за счет, к примеру, замещения доллара в уже существующих контрактах с поставщиками углеводородного сырья. По этому пути уже идет Россия, а следом за ней может пойти и Саудовская Аравия. Уже это приведет к тому, что примерно 8,5% всей нефти в мире будет торговаться за юани".

Колташов уверен, что реальное значение может обрести лишь обеспеченная золотом валюта из резервов группы центральных банков государств-основателей этой валюты. "Именно золото в последние 20 с лишним лет доказало свою устойчивость по отношению к американской валюте, — утверждает он. — Хотя в 2022 году политика повышения ставки в Федеральной системе США привела к некоторому снижению стоимости золота на рынке, оно все равно остается очень дорогим. Учитывая, что Соединенные Штаты не смогут бесконечно проводить политику высокой высоких ставок и больших расходов бюджета, золото может вернуться в виде обеспечения новой резервной валюты, способной даже "похоронить" доллар".

Вероятнее всего, мировая валюта все же появится в будущем в результате глубокого глобального кризиса, полагает Емельянов из "БКС Мир инвестиций". "Только в этом случае столь разные центры, как Китай, Индия, единая Европа, Япония и даже сами США будут вынуждены сесть и договориться о переходе на универсальную альтернативу", — считает он.

Эксперт убежден, что в определенной ситуации это было бы выгодно Соединенным Штатам. "Бремя эмитента резервной валюты обходится недешево, — рассуждает специалист. — Курс доллара хронически завышен, а платежный баланс и долговой рынок перекошен. Рано или поздно Вашингтон тоже будет вынужден признать, что единая мировая валюта неизбежна. Напряжение копится. И когда оно выльется в недовольство в самом центре мировой финансовой системы, наступят перемены".