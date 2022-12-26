МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Каждый год россияне, не занятые в непрерывных сферах экономики, уходят на новогодние каникулы. Как это отражается на экономике, какие отрасли теряют, а какие, напротив, получают дополнительный доход за десятидневные праздники? Звон монет и шепот спекулянтов: какие активы сейчас в цене

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Вне зависимости от того, какие ожидания у каждого из нас от новогодних праздников, неизбежно одно — длинные каникулы, которые длятся почти 10 дней. Они установлены с середины 2000-х, и за это время появилось немало оценок влияния столь длительного отдыха на экономику. Они отличаются в зависимости от методики подсчета. Прежде всего, считают траты. "По нашим оценкам, праздничный и выходной день обходится экономике от 0,1% ВВП. За 10 дней каникул может набежать и более процента или 1,3-1,5 триллиона рублей", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

При этом разные отрасли и отдыхают по-разному, отмечает эксперт. "Для непрерывных производств праздников не может быть в принципе, — констатирует он. — А вот сфера услуг получает еще больший толчок в дни отдыха населения, когда формируется значительная доля от годовой валовой выручки сервисных предприятий". По разным оценкам, средний новогодний бюджет россиянина составляет 20-25 тысяч рублей. Эти деньги уходят на подарки, праздничный стол и разные выходы в свет. Особо выигрывают магазины, кафе, рестораны, театры, развлекательные центры и прочие подобные заведения. Непродуктовый ритейл, невзирая на стагнацию спроса, получает за новогодние каникулы и предшествующий период до четверти годовой выручки.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В прочих сегментах экономики, разумеется, налицо простои и спад, но и здесь все отличается. "Сфера добычи и транспортировки нефти не замечает их вовсе. Нефть как добывалась, так и добывается. Как перекачивалась на экспорт, так и перекачивается". Этот механизм никогда не "засыпает", поясняет руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев.

Сильнее страдает сфера производства и реализации нефтепродуктов. Люди меньше ездят, соответственно — потребляют меньше топлива. Так, в первую неделю января 2022 года производство бензинов всех марок составило 783,9 тысяч т или 92,7% от предшествующего периода, последней недели декабря. Но нефтепереработчики быстро взяли реванш — уже по итогам первых двух месяцев 2022 года производство бензина выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Также снижение выпуска бензинов было отчасти компенсировано ростом производства дизтоплива, которое выросло на 2,5% в первую неделю января 2022 года. Что тоже объяснимо — люди меньше пользуются личным транспортом и больше — общественным", — рассказал эксперт.

Новогодние каникулы значительно затрагивают и электроэнергетику. Значительная часть обрабатывающих предприятий останавливают работу и перестают потреблять энергию. Исключение составляют лишь предприятия непрерывного цикла. Поэтому здесь будет наблюдаться самое большое проседание.

Коптев уточняет, что в декабре 2021 года в целом по стране потребление составило 109,3 млрд киловатт-часов, а в январе 2022 года — 108,6 млрд киловатт-часов, то есть сократилось на 0,64%. "Можно предположить, что в этом году падение будет меньшим из-за того, что оборонная промышленность перешла на усиленный режим работы, в частности, на шестидневку были переведены заводы Урала, выполняющие гособоронзаказ", — прогнозирует эксперт.

К отраслям, в которым потери от новогоднего простоя наиболее значимы, традиционно относят металлургию, обрабатывающую промышленность, строительство. Выпуск промышленной продукции в каникулы сокращается примерно на 2-3%. А вот сельское хозяйство убытков не испытывает — отрасль живет по своим годичным циклам, не привязанным к праздникам, и все, кто должен работать, работают по графику. Намного больший риск для аграриев — погодные и техногенные катаклизмы.

РИТЕЙЛ ПОДСЧИТЫВАЕТ ПРИБЫЛЬ

Наиболее выигравшей отраслью от праздников остается ритейл. В этом году ему пришлось столкнуться с немалыми трудностями — разрыв логистических цепочек, уход с российского рынка крупных международных производителей. Розничным сетям пришлось заново отстраивать процессы логистики и импортных закупок, находить новых поставщиков на российском рынке.

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На фоне роста предновогодних выплат гражданам (многие получают годовой бонус, 13-ю зарплату или специальные выплаты от государства для ряда категорий граждан) есть все основания ожидать, что немалая часть этих денег перекочует в карманы торговцев, которые продолжат активно привлекать покупателей скидками и промоакциями.

В сфере услуг все не так радужно. В прежние времена на предновогодних и новогодних мероприятиях некоторые компании умудрялись заработать до трети годовой выручки, но теперь таких прибылей ждать вряд ли стоит. Многие компании собираются сэкономить на корпоративах, а граждане — оставить новогодние премии в магазинах, а не платить за дополнительные услуги. Но возможности все же есть: начиная от продажи гирлянд и фейерверков и заканчивая доставкой готовых блюд новогоднего стола. Поездок за рубеж стало меньше, но продажи новогодних туров по России, по данным АТОР, выросли на 30%. Желающие могут неплохо на всем этом заработать.

ВРЕМЯ ПРОДАЖ

В целом положение таково, что сейчас самым ценным ресурсом для внутреннего рынка являются покупатели, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов. Инфляция в 2022 году нанесла серьезный удар по домашним хозяйствам, а ведь они еще не оправились от "ковидного" удара 2020 года.

Поэтому неправы те, кто говорит, что праздничные дни — это период потерь для экономики, когда производство не может работать в полном объеме. Что якобы лучшее решение — праздники отменить. Напротив, они оживляют потребительский спрос, а следовательно и экономику. Покупки поддержат и рубль, которые в последние недели проседает.

"Новогодние праздники — это время продаж. Время, когда люди вспоминают, что у них были, есть и должны остаться интересы, которые на протяжении года будут побуждать их приобретать необходимые вещи и услуги", — считает он.

Ничего страшного в десятидневном перерыве для российской экономики в целом Колташов не видит. "Во многих сферах производство в 2022 году сокращалось, и мы даже получили отрицательный ВВП", — рассуждает он.

Помимо экономической эффективности, есть понятие социальной. Очевидно, без выходных работающему человеку не обойтись, поэтому оценка убытков из-за праздников носит скорее информационный характер, и реагировать на цифры нужно спокойно. Даже если где-то случится простой или спад, он будет носить временный характер — в течение первых месяцев года предприятия все компенсируют. Дальнейшие темпы роста будут зависеть от ситуации в экономике, а не от прошедших каникул, делает вывод эксперт.