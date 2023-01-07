МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии. Для неработающих пенсионеров рост выплат составит 4,8%, однако в правительстве отмечают, что совокупный размер повышения с начала 2022 года окажется порядка 15% с учетом июньской индексации на 10%, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Россиянам напомнили, что им положено за пять лет до пенсии

"Инфляция на конец 2022 года в декабре прогнозируется на уровне 12,3%, а повышение пенсий должно ее превысить. В рамках индексации на 4,8% в 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии (с 7 220,7 рублей до 7 567, 3 рублей) и стоимость пенсионного балла (с 118,09 до 123,76 руб)", — пояснила собеседница агентства.

Помимо этого, с 1 января произойдет увеличение на 3,28% прожиточного минимума в России, что повлечет за собой увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Для пенсионеров, чья пенсия окажется ниже этого показателя, в регионах будут автоматически произведены социальные доплаты до уровня нового ПМП. "В среднем по РФ ПМП с 1 июня 2022 года составлял 11 970 рублей, и его размер увеличится с 1 января 2023 года до 12 363 рублей", — отметила экономист.

Также индексация затронет и другие виды выплат, подчеркнула специалист.

Прочих категорий населения индексация коснется позже. Так, для граждан с инвалидностью предполагается несколько видов выплат: страховые пенсии по инвалидности (если гражданин имеет трудовой стаж), социальные пенсии по инвалидности (если гражданин не имеет трудового стажа, инвалиды с детства, дети-инвалиды), ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), а также государственные пенсии людям с инвалидностью (военнослужащие срочной службы, жители блокадного Ленинграда, космонавты, участники ВОВ, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.). Россиян предупредили, какой стаж уменьшит пенсию

"Страховые пенсии по инвалидности для неработающих граждан будут проиндексированы на 4,8% с 1 января. Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля (планируемый размер повышения на 3,3%), а ЕДВ пересчитаны с 1 февраля на уровень инфляции 2022 года. ЕДВ будет пересчитан как работающим, так и не работающим пенсионерам. С 1 февраля на уровень инфляции будут увеличены и такие пособия, как выплаты на погребение пенсионера и денежная стоимость набора социальных услуг", — рассказала Финогенова.

Для военных пенсионеров индексация (перерасчет) пенсий произойдет только с 1 октября на 10,5% от размера денежного содержания военнослужащего.

Кроме этого, с 2023 года пенсионерам, проживающим в условиях Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях фиксированная часть пенсии будет повышаться в беззаявительном порядке (проактивное назначение пенсий). Так ее размер с 1 сентября 2023 года для пенсионеров, имеющих стаж в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, составит 11 350,95 рублей (7 567,3 рублей +50%), а для пенсионеров приравненных к ним местностей, со стажем не менее 20 лет — 9 837,49 руб. (7 567,3 +30%).

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в 2023 году составит 21 862 рубля, а средний размер социальной пенсии – не менее 12 562 рублей", — подытожила представитель РЭУ.