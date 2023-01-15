МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Как ни удивительно, но на старых и, казалось бы, совершенно ненужных вещах можно неплохо заработать. Кризисные времена заставляют многих покупать вещи, бывшие в употреблении. Возможности для заработка здесь почти безграничны, начальные инвестиции — скромные, а риски сведены к минимуму. На чем можно сделать бизнес, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ

Деньги в буквальном смысле находятся у нас под ногами и заработать на том, что люди отдают бесплатно или выбрасывают, можно. Но, как и в любом бизнесе, здесь важен подход и продуманность, рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Если разобраться, то хлам включает в себя откровенный мусор, который возможно переработать, вещи б/у (их можно продать, отремонтировать, сдать в аренду, разобрать на запчасти или для извлечения ценных материалов — как бытовую технику), старинные вещи (это уже антиквариат или просто старые вещи без определенной ценности, но имеющие спрос у малой части населения).

Если делать бизнес на мусоре, то первый вариант — это организация сбора вторсырья для сдачи напрямую предприятиям или крупным посредникам.

Не секрет, что в России, как и по всему миру, выбрасывается масса того же пластика. При этом отечественные компании, которые производят промышленные пластики, очень нуждаются в исходном сырье. Они не откажутся от пластиковых бутылок и канистр для переработки.

Также, по словам Деева, очень востребована бумага, картон — их принимают компании, которые выпускают упаковку и другие изделия из вторичного сырья. Точно так же собирается металлолом и стекло.

Самый широкий выбор вариантов бизнеса — на обычных товарах, которые люди пытаются продавать другим потребителям. Это одежда, бытовая техника, электроника, посуда и прочее.

Многие россияне продают почти новые детские вещи, коляски, автокресла. Причем эти товары пользуются большим спросом — другие потребители их также покупают на короткое время, пока ребенок не вырос. И снова продают. Здесь в качестве бизнеса будет актуален комиссионный магазин.

ЛАВКА СТАРЬЕВЩИКА

Что касается старины, то тут, по мнению эксперта, нужно разбираться в предмете.

Например, иногда в сельской местности можно на помойке обнаружить старый сундук или деревянные сани, а также мебель. "Если их отремонтировать и найти покупателя, то наверняка получится заработать. Либо бизнес надо построить так, чтобы скупать у людей подобные товары — это уже будет, скорее, скупка старины", — поясняет аналитик.

По его словам, важно уметь грамотно оценить вещь, так как многие продавцы считают, что любая старая вещь потенциально очень дорогая, а это далеко не всегда так. И не любую старую вещь можно продать с большой выгодой — тут тоже существует спрос, мода. Эксперты рассказали о неожиданной выгоде при покупке Lego

"Если у вас есть потенциальные покупатели, например, оформители спектаклей, тогда заниматься поиском старых вещей для продажи или сдачи в аренду тех же деревянных саней или сундука однозначно стоит", — уверен Деев.

Сейчас вообще есть мода на винтаж — люди покупают и старую одежду, и сумки, чтобы выделиться из толпы. Но такой бизнес будет интересен в крупном городе. А вот в региональном центре наверняка будет более востребован простой комиссионный магазин.

"Одним словом, на старье заработать действительно можно, если погрузиться в эту тему и как следует изучить. Выбор вариантов бизнеса здесь необычайно широк, начальные инвестиции небольшие, а риски минимальны", — констатирует Деев.

Но для гарантированной прибыли нужно хорошо продумать, что, как, кому и за сколько продавать. Не стоит забывать и о юридическом оформлении такого бизнеса.

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

У экологов существует так называемый принцип 3R, который расшифровывается как Reduce, Reuse, Recycle. В переводе на русский: сокращение потребления, повторное использование вещей и переработка. Это принцип разумного потребления, который применяется в большинстве стран мира. Уже доказано, что повторное использование вещей способно сократить углеродный след на 70-80%, рассказывает директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Экологичный образ жизни все больше проникает в сознание россиян, поэтому мы уже не так скептически относимся к вещам, бывшим в употреблении.

Комиссионные магазины и секонд-хенды всегда были востребованы. С развитием Интернета получили распространение всевозможные площадки, где можно продать свои старые и ненужные вещи. Учитывая экономические реалии, подобные ресурсы становятся все более популярными. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

"Например, одна моя знакомая большую часть вещей для маленьких детей покупала именно таким образом, а потом перепродавала их повторно. Так ей удалось не только прилично сэкономить, но и подарить вещам третью, а может и четвертую жизнь. Например, брендовую коляску стоимостью 25 тысяч рублей она купила в очень хорошем состоянии за 8 тысяч рублей, а перепродала ее спустя год за 6 тысяч рублей", — говорит Лакустова.

В наше время не только культура осознанного потребления, но и кризис заставляют многих покупать вещи с рук. Тут много возможностей для заработка — важно только понять, на чем именно вы готовы зарабатывать, с каким покупателем работать, что предлагать, отмечает основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Лучше выбрать какое-то одно направление и начать действовать.

СДЕЛАНО В СССР

Вполне реально делать бизнес на том, что многие считают настоящим хламом и не ценят. Речь идет о старых и старинных вещах.

Например, многие выбрасывают книги, пластинки, мебель советского производства. А между тем, мода на изделия из эпохи СССР только растет.

Заведующая кафедрой маркетинга факультета менеджмента Университета «Синергия» Евгения Жукова подтверждает: в тренд входит мода на "рожденные в СССР": посуда из бабушкиного серванта, фарфоровые фигурки, пластинки, игрушки, газеты, книжки и открытки, особенно если они выпускались небольшим тиражом.

Традиционно в цене старые банкноты, монеты, украшения, награды, подстаканники, швейные машинки с ножным приводом, чугунные утюги, мебель из массива дерева. Если вы разбираетесь в коллекционных изданиях книг или винила, то вполне можно заняться поиском дорогих предметов в этих направлениях, считает Сидоров. А умение ремонтировать мебель понадобится, если приобретать кресла, шкафы или стулья из СССР.

Такие изделия очень ценятся дизайнерами или людьми, которые хотят добавить в свой интерьер старую вещь.

Вообще идеи для переделки вещей от известных дизайнеров поражают богатством фантазии, уверяет Евгения Жукова. Старье берем. Что купить сейчас, чтобы потом продать дороже

Переделывают буквально все: старые автомобильные шины, пластиковые бутылки, деревянные паллеты, не говоря уже об одежде и мебели.

"Оригинальные дизайнерские переделки можно не только продать, но и записать ролик для соцсети с целью увеличения подписчиков и монетизации на рекламе", — говорит маркетолог.

Одним словом, эксперты советуют изучить рынок и понять, что сейчас востребовано из вещей б/у или откровенного старья, а затем оценить, интересно ли вам этим заниматься.