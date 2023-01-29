МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Прошлый 2022 год стал переломным в использовании россиянами мессенджеров. Если до этого главным способом связи был WhatsApp, то сейчас первенство занимает Telegram. О том, почему произошел такой сдвиг, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. Киберэксперт раскрыл, какие данные собирает смартфон о своем хозяине

"Аудитория WhatsApp по всему миру составляет около двух миллиардов пользователей, в Telegram зарегистрировано более 500 млн пользователей. При этом в России Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объему трафика: он занял 60-80 процентов от общего объема мессенджеров. Причем через данный сервис передается превалирующая доля тяжелого контента – видеоматериалов", — отметил эксперт.

Помимо того, что Telegram уже давно перестал быть просто мессенджером и трансформировался в большое медиа с рекламными площадками, инфлюенсерами, тематическими каналами и т.д, он обладает целым списком преимуществ перед главным конкурентом. "Telegram безусловно выигрывает по функциональному ряду", — отметил Арбузов.

Например, в мессенджере можно редактировать сообщение до и после его прочитывания собеседником, в WhatsApp же можно просто удалить сообщение и отправить заново корректную версию, причем факт удаления сообщения будет виден всем пользователям. Названы вредные привычки, которые "убивают" ваш ноутбук

Функция "Автозагрузка медиа" доступна в обоих мессенджерах, однако в Telegram в разделе "Данные и память" можно настроить автозагрузку через мобильную сеть или Wi-Fi и установить расход трафика. Это хорошее дополнение, которое сэкономит заряд батареи и мобильный трафик интернета, особенно для тех, у кого нет безлимитного интернета.

"Отложенная отправка сообщений в WhatsApp не предусмотрена – эту опцию разработчики в мессенджер не внедрили. Сообщения можно отправлять только в режиме реального времени. В Telegram при удерживании кнопки отправки сообщения можно запланировать выбрать дату и время отправки", — рассказал собеседник агентства.

Как правило, в мессенджерах пользователи хранят большое количество приватных данных, которые не должны там храниться, например, реквизиты банковской карточки. Мессенджеры предлагают свои варианты по сохранению личных данных. Например, в WhatsApp можно скрыть диалоги от посторонних глаз, добавив их в папку "Архив".

"В Telegram есть секретные чаты, вся информация в которых защищена сквозным шифрованием. Содержимое секретных чатов не хранится на серверах Telegram — только на устройствах участников переписки. Эта опция доступна на профиле собеседника, с которым вы хотели бы пообщаться", — подсказал эксперт способ обезопасить свои данные от утечки.

Также можно установить время, по истечении которого ваши сообщения будут автоматически удаляться, а если собеседник сделает скриншот переписки — вам придет уведомление. Никаких компромиссов: как защитить данные при потере телефона

Если у пользователя несколько номеров телефонов и для каждого из них требуется мессенджер, то для Telegram это не станет проблемой, можно подключить сразу несколько аккаунтов. В WhatsApp такой функции пока нет.

Переслать тяжелые медиафайлы через WhatsApp может быть проблематичным. Мессенджер ограничивает загрузку или отправку видео размером более 16 МБ. Кроме того, отправка файлов документов или zip-файлов имеет ограничение в 100 МБ. В Telegram таких проблем не возникает.

Функция добавления сообщений или файлов в папку "Избранное" позволяет отмечать и сохранять важную для пользователя информацию. Она есть в обоих мессенджерах.

В 2021 году Telegram расширил функционал чатов и сделал их безлимитными по количеству участников. Писать сообщения в них могут только администраторы, а сами пользователи будут общаться в групповом голосовом чате. До этого в групповых чатах могли участвовать до 200 тысяч пользователей. В прошлом году WhatsApp также расширил лимит участников групп с 256 до 512.

И WhatsApp, и Telegram предоставляют пользователям возможность скрывать время последнего посещения мессенджера от отдельных контактов. Отрегулировать это можно в разделе "Конфиденциальность". Киберэксперт развеял распространенный миф о прослушке телефона

Начиная с этого года в WhatsApp поддерживает подключение через прокси-сервера. В Telegram эта возможность появилась еще несколько лет назад. Прокси-сервер используется для доступа к сервисам, которые заблокированы в определенной стране. Если говорить о WhatsApp, прокси поможет продолжить общение в этом приложении, даже если интернет-соединение мешает этому. Прокси скрывает IP-адрес, который временно идентифицирует устройство, подключающееся к сети. Это не то же самое, что VPN. Прокси анонимизирует пользователя, выступая буфером между ним и сервисом, к которому он подключается, но при этом не шифрует трафик, тогда как VPN шифрует, не позволяя передавать его третьим лицам.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская