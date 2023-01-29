МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Кредит – полезный и популярный финансовый инструмент, который позволит вам приобрести дорогую вещь или же решить насущную проблему, однако не всегда его оформление целесообразно. О том, какие кредиты могут стать непосильным грузом, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Раскрыто, когда нужна кредитная история, даже если вы не берете в долг

При выборе нужно не только оценивать собственную платежеспособность, а также обременительность долговой нагрузки, но и целесообразность и своевременность приобретения долговых обязательств, сказала эксперт. Она также выделила основные признаки невыгодных кредитных предложений:

— Кредит за 15 минут (микрофинансовые организации, кредитные союзы, ломбарды и так далее). Минимальный пакет документов, лояльность к оценке кредитной истории и быстрое оформление не должны стать весомыми аргументами для оформления займа. Процентная ставка гарантированно будет высокой, а условия кредитования-невыгодными. Гораздо разумнее будет потратить чуть больше времени на выбор и оформление кредитного продукта в банке.

— Оформление кредита в торговой точке. Дайнеко объяснила, что кредитный консультант/брокер, предлагающий кредит на товары торговой сети, отправляет заявки сразу в несколько банков и МФО, чтобы иметь больший шанс одобрения по кредитной заявке. Его цель — выдать клиенту кредит.

"Зачастую предложение может оказаться слишком дорогим и за выбранный товар придется заплатить втридорога. Желание купить что-то понравившееся немедленно может навредить не только семейному бюджету, но и отразиться на кредитной истории, поскольку все заявки на кредитование будут в ней отражены. Напрямую на кредитный рейтинг это не оказывает негативного влияния, но в дальнейшем при оформлении кредита в банке может быть проанализировано по-разному", — пояснила она. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

— Оформлять кредит под залог личного имущества. Случается, что требуется приличная денежная сумма, одобрение по которой легче получить с условием предоставления имущества в обеспечение обязательств (залог). Хотя процентная ставка в этом случае будет ниже, чем в необеспеченном залогом кредите, тут есть несколько "подводных камней", сказала Дайнеко. Во-первых, нельзя распорядиться переданным под залог имуществом, до момента погашения кредита. А во-вторых, есть риск в случае проблем с выплатами не только нарастить долги, но и потерять свое имущество, поскольку залоговая стоимость часто ниже рыночной.

— Потребительский кредит вместо ипотеки. В некоторых ситуациях заемщик не хочет оформлять ипотеку: кредитными деньгами планирует оплачивать только небольшую часть стоимости жилья и не хочет обременения недвижимости.

"Не секрет, что потребительское кредитование не только дороже, но и лишает владельца приобретенного жилья получить налоговые вычеты. Также плохое решение — взять потребительский кредит на первоначальный взнос. При двойной долговой нагрузке выше риск финансового шока", — сказала Дайнеко.

— Брать ипотеку на минимальный срок. Не нужно переоценивать свои возможности, посоветовала эксперт. Непредвиденные обстоятельства и неотложные незапланированные расходы могут изменить текущую платежеспособность. По мнению Дайнеко, гораздо разумнее выбрать более долгий срок кредитования с более низким платежом, чтобы не случилось ситуации, когда ипотека лишит денег на самое необходимое, а сами выплаты превратятся в финансовый кошмар. Рассчитаться побыстрее можно частичными досрочными погашениями, что уменьшит срок кредитования и снизит стоимость страхования недвижимости. Назван процент от дохода, который нужно откладывать на самом деле

— Брать кредит на инвестиционные продукты. Для инвестиций лучше использовать собственные средства, считает Дайнеко. Нужно учитывать, что может сложиться ситуация, когда значимую долю дохода/весь доход съедят проценты по кредиту. В худшем случае и вовсе оказаться в минусе, нарастив долги.

— Субсидирование от застройщика. Застройщики нередко для привлечения покупателей жилой недвижимости объявляют "аттракционы неслыханной щедрости" — готовы платить за покупателя банку. Предложение обычно имеет временные рамки (первые 1-3 года ставка нулевая или очень низкая, а позднее по рыночной ипотечной ставке). Цена квартиры по такому предложению выше рыночной стоимости, первоначальный взнос также больше. Кроме того, нередко эти предложения распространяются на менее ликвидные объекты (удаленность социальной и транспортной инфраструктуры, близость к промышленным объектам и т.п.) и продать потом быстро такую квартиру по заявленной цене очень сложно (первоначальное завышение цены не позволит ей подорожать в ближайшие годы).

Прежде чем принимать решение об оформлении любого кредита (даже на небольшую сумму), нужно объективно оценить свои возможности, изучить и сравнить условия кредитования и принять взвешенное решение. Если есть сомнения, то лучше подождать, пересмотреть свой личный/семейный бюджет и, возможно, удастся накопить необходимую сумму самостоятельно, подытожила Дайнеко.