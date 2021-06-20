МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Если у вас есть непогашенная кредитная карта или потребительский кредит, или, тем более, микрокредит — то одна из лучших возможных инвестиций для вас — это погасить его. В случае если у вас есть какие-то средства на погашение таких кредитов — обязательно используйте их. Если же средств на оплату кредита нет, то есть несколько шагов которые стоит предпринять, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Эксперт рассказал, как быть, если требуют долг 10-летней давности за ЖКХ для решения проблемы с кредитом необходимо четко понимать, какими именно суммами вы будете располагать в ближайшее время, и что должно произойти, чтобы вы смогли все-таки вносить эти суммы.

"Например, платеж по кредиту составляет 20 тысяч рублей, вы потеряли работу, но устроитесь на новую работу в течение месяца, однако сможете при этом платить лишь 10 тысяч рублей в месяц. С такой формулой можно приступить к решению проблемы", — считает эксперт.

Одно из возможных решений — реструктуризация кредита. В первую очередь вы должны пойти в свой банк, письменно изложить вашу ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит по определенной выше формуле. К примеру, попросить банк сделать паузу в платежах на два месяца, а дальше снизить сумму платежа по кредиту и увеличить срок кредита.

По мнению специалиста, сделать это надо обязательно в письменном виде, в двух копиях. Есть значительная вероятность, что ваш банк пойдет вам навстречу.

Если этого не произошло, можно рассмотреть другие варианты.

Часто удается найти решение благодаря родственникам или знакомым — это будет выгодно как для вас, так и для них, ведь вы можете пообещать им часть процентов. А возможно, они согласятся помочь безвозмездно.

Во многих случаях пойти навстречу может текущий работодатель, который может авансировать вам или сумму кредита, или очередной платеж.

"Если оба варианта вам не подходят — попробуйте воспользоваться предложениями других банков. Сейчас на рынке действует целый ряд предложений по реструктуризации задолженности в других банках, где как раз и предлагают снижение суммы платежа за счет снижения ставки и увеличения сроков. Только ни в коем случае не обращайтесь к "черным" кредиторам или микрокредитным организациям", — советует эксперт.

Юрист дал совет, как обезопаситься, взяв деньги в долг у знакомого

В суде понадобится ваша переписка с банком и, желательно, официальное подтверждение изменения ситуации с платежеспособностью. Вероятность того, что банк пойдет навстречу, и будет заключено мировое соглашение на выгодным вам условиях, очень высока, — полагает Клопенко.

Но самое главное в данной ситуации — зафиксировать сумму долга и пени через суд. Именно пени и штрафные санкции банка составляют в дальнейшем значительную часть задолженности, поэтому банки часто тянут с обращением в суд по нескольку лет, а вам надо инициировать судебное разбирательство как можно раньше. Также судебное решение вопроса позволит вам избежать общения с коллекторами.

Погасить зафиксированный в суде долг, в случае если мирового соглашения не удалось достигнуть, вы сможете через судебных приставов. В худшем случае они смогут списывать с вас 50% ваших доходов, однако если предложить им четкий план погашения задолженности и соблюдать его, то с большой долей вероятности получится с ними договориться.

Кроме того, законодательством предусмотрена возможность личного банкротства. "Это реальная возможность избавиться от требований кредиторов и начать финансовую жизнь с чистого листа. Взвесьте все за и против и если у вас нет другой возможности погасить кредит, или если на его погашение может уйти половина вашей жизни — это может оказаться хорошим решением", — полагает эксперт.

"Старайтесь избегать кредитов, так как это очень дорогие деньги — инвесторы со всего мира бьются за доходность в 10-15-20% годовых, а вы берете деньги у банков под больший процент для покупки зачастую совершенно необязательных вещей", — подытожил Клопенко.