МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. При заключении кредитных договоров с гражданами кредитные организации зачастую включают в их содержание невыгодные для заемщика условия, которые в большинстве случаев противоречат действующему законодательству. О том, как обнаружить невыгодные условия, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Россиян предупредили, почему опасно гасить кредит досрочно

Наиболее распространенным является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования.

"Вместе с тем, ни гражданским законодательством, ни Федеральным законом № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита", — говорит эксперт.

Такое условие может быть включено в договор только на добровольных началах.

На отношения между заемщиком и кредитной организацией при заключении договора потребительского кредита распространяются положения Закона № 2300-1 "О защите прав потребителей". Нарушенные права подлежат защите не только в судебном порядке, соответствующее обращение может быть направлено также в Центробанк и в Роспотребнадзор, отмечает адвокат. Деньги из ниоткуда. Как мошенники и банки кредитуют россиян без их ведома

Еще одна проблема — включение в условия потребительского кредитного договора дополнительной комиссии наряду с процентами за пользование кредитом.

"Включение в договор любых дополнительных комиссий за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, ущемляет права потребителей и признается недействительным", — говорит Данилов.

И наконец, включение в договор кредита условия о подписке на СМС-рассылки услуг банка также часто встречается в типовых формах договоров. По действующему законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

От принятия этого условия заемщик может отказаться, понуждение к заключению договора в случае несогласия с данным условием недопустимо, заключает юрист.