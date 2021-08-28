МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Перед поездкой обязательно разделите деньги на две части: мелкие средства для карманных расходов и основная часть – для крупных покупок, которую лучше всего держать на банковской карте. Сейчас практически везде принимают безналичную оплату, поэтому лучший вариант – расплачиваться безналично картой или со смартфона – в таком случае даже не придётся носить с собой кошелёк, который может привлечь карманников. Об этом агентству "Прайм" рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

"При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте", — говорит эксперт.

"А для случаев, когда вам понадобятся наличные, перед поездкой хорошо обзавестись картой банка, с которой можно снимать наличные без комиссии в любом банкомате любых банков", — добавляет он. Иллюзия отдыха. Как доверчивых туристов обманывают на курортах

Если вы сняли наличные, лучше всего держать их не при себе, а на себе – сумку легко могут выхватить или разрезать злоумышленники. Лучше не использовать стандартные поясные сумки, которые носит каждый второй турист: они уже "давно примелькались карманникам, которые хорошо научились с ними обходиться".

Для хранения денег в дороге или на прогулке лучше всего использовать предметы, которые не будут привлекать внимания: специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, кошелёк для запястья, который легко скрыть под длинным рукавом. Также можно купить отдельные накладные карманы, которые можно прикрепить к оборотной стороне любой одежды.

В большинстве отелей и во многих арендованных квартирах есть сейфы. Это хорошее место для хранения документов и небольших сумм наличности, но вот складывать туда все деньги специалист не рекомендует.

"Во-первых, остаётся риск, что сейф могут открыть сотрудники отеля универсальным ключом, а, во-вторых, как правило, в номерах устанавливают не слишком дорогие и надёжные сейфы – злоумышленники при желании их легко могут вскрыть", — говорит Кузнецов. Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в путешествиях

Если всё-таки необходимо спрятать деньги в номере, то лучше выбирать неочевидные труднодоступные места: к примеру, за плитками навесного потолка или в полостях плинтусов. Также можно соорудить тайники с помощью скотча: сложить купюры в конверт и прикрепить его под основанием телевизора, холодильника и других предметов с большим весом, которые будет проблематично сдвинуть.

Если вы путешествуете на машине, удобно спрятать часть денег под сидением или в багажнике. Главное – не делать это при свидетелях в открытом месте.

"На пляж лучше всего брать с собой совсем мелкие купюры – ту сумму, с которой вам будет не жалко расстаться в случае кражи", — советует Кузнецов.

Если же все-таки требуется взять с собой сумму побольше, то можно перед поездкой купить специальный водонепроницаемый чехол на ремешке для купания – такие продаются в магазинах для дайверов", — добавляет он.