МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" может оказаться под угрозой закрытия после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель со своего поста, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров изданию "URA.RU". В ФРГ предложили варианты урегулирования спора по "Северному потоку-2"

Сенатор привел в пример кандидата на пост канцлера ФРГ от "зеленых" Анналены Бербок. Она считает строительство "Северного потока-2" ошибкой. Госпожа Бербок уверена, что запуск газопровода нанесет вред безопасности Украины и суверенитету Евросоюза. Помимо этого, Бербок считает "Северный поток-2" "вредным" с точки зрения климатической политики.

"Если вдруг они развалят правительство, я допускаю, что они либо приостановят <строительство — ред.>, либо вообще постараются остановить "Северный поток — 2". Они совершенно не думают о своей стране, о ее потребностях, о ее перспективах", — считает Джабаров.

Сенатор констатировал заинтересованность ФРГ в работе газопровода. Интерес подтверждается холодными зимами и истощением хранилищ газа.

"Думаю, что немецкий прагматизм возьмет верх и все равно этот поток будет доведен до конца", — заключил Джабаров.

Помимо этого, кандидат в канцлеры ФРГ от правящего блока ХДС Армин Лашет допустил возможность приостановки работы трубопровода даже после завершения строительства, если РФ "будет использовать "Северный поток-2" против Украины".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Трубопровод начали строить в 2016 году. В 2021 году завершено строительство первой нитки, затем начались пусконаладочные работы. В июне сообщалось, что РФ надеется достроить вторую нитку газопровода за два месяца.

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