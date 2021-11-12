МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Темпы заполнения природным газом хранилищ "Газпрома" в Европе вызывают опасения у наблюдателей: имеющиеся объемы сокращаются, несмотря на рост поставок. Почему это происходит и какие может иметь последствия для европейских потребителей, а также для самого "Газпрома", разбирался "Прайм". На прокачку. Почему "Газпром" предпочел Украину Белоруссии

ОБЪЕМЫ ТАЮТ, КАК ПЕРВЫЙ СНЕГ

Объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе, несмотря на рост физических поставок из России, сокращается. В трех из используемых "Газпромом" хранилищах – Jemgum (Германия), Haidach (Австрия) и Bergermeer (Нидерланды) – в настоящий момент осуществляется отбор газа.

Запасы российского холдинга и темпы закачки новых объемов ранее вызвали острую реакцию в Западной Европе, охваченной энергетическим кризисом, и стали поводом для новой критики в адрес российского холдинга со стороны политиков и СМИ в Европе и США, традиционно стоящих на "антигазпромовских" позициях.

Владимир Путин в начале ноября дал поручение холдингу интенсифицировать закачку в европейские ПХГ с 8 ноября, сразу после заполнения хранилищ в России. А 9 ноября "Газпром" заявил, что утвердил план закачки в европейские хранилища и приступил к его реализации.

За 9 и 10 ноября, как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на европейских операторов ПХГ, в Rehden (принадлежит "Газпрому") было закачано 2,8 млн кубометров (уровень запасов – 9,5%). В ПХГ Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%), в которых "Газпром" является соинвестором, с 8 ноября осуществляется отбор (за 9–10 ноября отобрано 10 млн и 6 млн кубометров соответственно).

К слову, Rehden (4,2 млрд кубометров), Haidach (3,1 млрд кубометров) и Bergermeer (1,9 из 4,3 млрд кубометров доступно российскому холдингу) являются наиболее крупными ПХГ, используемыми "Газпромом". Сюда также следует отнести Etzel (Германия) с емкостью около 1 млрд кубометров.

Средний уровень запасов в ЕС, по данным специализированного сервиса AGSI+, составляет 74,9% (по состоянию на 18:00 мск). А поскольку в регионе начался период отбора, то этот показатель, вероятно, будет снижаться.

Хранилище Bergermeer в Нидерландах, в котором "Газпром" является соинвестором, заполнено на 30,7%, и из него, по данным операторов, сейчас также отбираются объемы.

Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять ПХГ на территории ЕС. По словам главы компании Алексей Миллера, "Газпром" выполняет утвержденный план по закачке в европейские хранилища, используя разные маршруты транспортировки газа. План транзита через Украину в 2021 году будет даже перевыполнен. "Они что-то знают". Зачем Китай скупает уголь по всему миру

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

"Загрузка ПХГ в Европе объемами "Газпрома" была меньше обычной еще несколько месяцев назад, – напоминает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. – Но это не стало проблемой в смысле исполнения российским холдингом контрактов с потребителями в регионе".

Даже если у "Газпрома" незначительно заполнены хранилища в европейских странах, ему это не мешает выполнять взятые обязательства, заверяет специалист. "Конечно, теоретический риск в связи с выполнением контрактов есть, – признает он. – Но "Газпром" обладает набором возможностей, позволяющих избежать такой ситуации. То есть холдинг сможет оперативно отреагировать на запрос из ЕС".

"Уровень заполнения хранилищ, будь то 75% или 80%, не обязательно критичен для Европы. Сейчас ПХГ работают в режиме нетто-отбора, то есть отбор больше, чем закачка", — отмечает Салихов.

Таким образом, исполнение обязательств российским холдингом будет зависеть от того, запросят ли потребители дополнительные объемы, сверх действующих контрактов, делает вывод специалист."А хранилища – это лишь дополнительный буфер, который помогает "Газпрому" исполнить контракты", – заключает Салихов.

С ним соглашается генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "Принципиальный момент, – отмечает он. – У "Газпрома" нет никаких обязательств по закачке. ПХГ – это инструмент исполнения контрактов. Он нужен для того, чтобы в зимний период "пиковых" нагрузок, когда отбор увеличивается, можно было взять газ из хранилища и передать покупателю, чтобы не нарушить обязательства".

Но как поступить в возникшей ситуации – это уже дело "Газпрома", замечает эксперт.

"Однако европейцы, озаботившиеся сейчас наполненностью хранилищ, проявляют явный цинизм. Когда они имплементировали Третий энергопакет, бизнес по хранению вообще был чуть ли не уничтожен, – сетует Симонов. – Я помню, как четыре года назад операторы ПХГ жаловались на низкие тарифы и пустующие емкости. Тогда в Европе никто не задумывался, что гарантии поставок – это услуга".

"Газпром" сейчас выполняет контракты по "верхней границе", замечает эксперт. "Какие могут быть претензии? Если вдруг контракты окажутся невыполненными, тогда и только тогда будут основания для недовольства. "Газпром" стремится решить вопрос с "Северным потоком – 2", но Европа не спешит сертифицировать его. Европа озабочена состоянием подземных хранилищ. Но есть готовое "подводное" хранилище, в которое уже закачали достаточно технического газа. Это первая нитка трубопровода. Фактически это и есть хранилище, хотя в Европе об этом не говорят. Газ в нем есть. Пожалуйста, отбирайте", – рассуждает генеральный директор ФНЭБ. Game over. У Запада не осталось аргументов против "Северного потока–2"

ПОДВОДНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

"Уровень запасов в хранилищах – это риск "Газпрома". Если он не исполнит контракты, это будет проблемой неточного прогноза самой компании. Конечно, нынешний уровень запасов будет меньше, чем в прошлом году. Но и "Газпром" понять можно: "переведите "Северный поток – 2" в режим нормальной трубы, и проблема разрешится", – резюмирует Симонов.

А представитель НИУ ВШЭ Салихов, рассуждая о вчерашнем заявлении Александра Лукашенко, который пригрозил ЕС перекрыть трубопровод "Ямал-Европа", отметил: "Конечно, нельзя это воспринимать до конца серьезно. Но в случае с белорусским лидером зачастую присутствует элемент иррациональности, и заведомо полностью исключать резкие шаги с его стороны, которые могут показаться абсурдными, нельзя".

Вероятно, именно поэтому, а также в связи с реальным сокращением транзита по маршруту "Ямал-Европа" снова заметно выросли котировки природного газа в Европе. Сегодня, по состоянию на 17:00 мск европейский спотовый индекс TTF на декабрь составлял 76,15 евро за мегаватт-час, тогда как по итогам торгов 10 ноября он достиг лишь 70,12 евро за мегаватт-час. Таким образом, важнейший индикатор стоимости природного газа в Европе вырос менее чем за два полных торговых дня на 8,6%.