МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. К молекулярным методам диагностики COVID-19 относятся ПЦР и LAMP-тестирование. При этом основным методом является применение ОТ-ПЦР (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией). Этот метод обнаруживает присутствие вирусных нуклеиновых кислот в образцах мазков из носоглотки с очень высокими показателями чувствительности и специфичности. ВОЗ признает тесты на основе ОТ-ПЦР "золотым стандартом" для обнаружения возбудителя COVID-19, рассказывает агентству “Прайм” заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева. Проценко назвал сроки четвертой волны пандемии

Эта технология подходит для крупных лабораторий и требует наличия высококвалифицированного персонала, добавляет она.

Существуют и зарегистрированные тест-системы в формате картриджа, позволяющие проводить ОТ-ПЦР индивидуально для каждого пациента за 45 минут. Недостатками этого метода, по словам Калачевой, является его “относительно высокая себестоимость и малая производительность”.

Для выявления РНК вируса также можно использовать и молекулярный экспресс-метод петлевой изотермической амплификации (LAMP). ФРС отметила снижение экономической угрозы от пандемии

“Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с 5 до 2-х часов. Эти методы позволяют установить, выделяет ли человек вирус в данный момент", — говорит эксперт.

По ее словам, метод LAMP является лучшим выбором при проведении тестирования в максимально короткие сроки в качестве скринингового исследования.

Диагностическая чувствительность тест-систем определяется как 99% — так как у одного человека из 100 с подтвержденным диагнозом результат может быть ложноотрицательный.

“Причины этого могут быть разные, но чаще всего связаны с несоблюдением технологии проведения исследования и с некорректно взятым мазком", — заключает Калачева.

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