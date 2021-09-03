Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. ПУТИН НА ВЭФ: РФ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ КАПИТАЛА И ЭКОНОМИКИ, СОЗДАВАТЬ ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА
ПУТИН НА ВЭФ: РФ ОТКРЫТА ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВСЕМИ СТРАНАМИ АТР
ПУТИН НА ВЭФ: ИНТЕРЕС К РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПУТИН НА ВЭФ: АРКТИКА ЗАНИМАЕТ 18% ТЕРРИТОРИИ РФ, ТАМ МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ СЫРЬЯ, НАДО РАЧИТЕЛЬНО, ПО-ХОЗЯЙСКИ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТИМ БОГАТСТВАМ
ПУТИН НА ВЭФ: ОБЪЕМ НАКОПЛЕННЫХ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ ВЫРОС ЗА 6 ЛЕТ ВДВОЕ
ПУТИН НА ВЭФ: НАДО ПРЕДЛАГАТЬ НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СОЗДАВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ, ЛУЧШИЕ В АТР УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПУТИН НА ВЭФ: НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ БУДЕТ СОЗДАН БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ БИЗНЕСА, ОН БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН ОТ НАЛОГОВ НА 10 ЛЕТ
ПУТИН НА ВЭФ: НАЛОГОВЫМИ И ТАМОЖЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НА КУРИЛАХ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ РФ, НО И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ
ПУТИН НА ВЭФ ПОБЛАГОДАРИЛ ЯПОНИЮ ЗА ОТЛИЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОИ: ОНИ СМОГЛИ СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ, НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ
ПУТИН НА ВЭФ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПРЕФЕРЕНЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА КУРИЛАХ ДАСТ ВЕСОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ
ПУТИН НА ВЭФ: НУЖНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЕ К РОССИЙСКИМ ПОРТАМ
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