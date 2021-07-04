2021-07-04T14:13:57+03:00
2021-07-04T14:14:18+03:00
2021-07-04T14:13:57+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210704/834108633.html
Эмираты выступили за рост добычи нефти ОПЕК+
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения, заявил эмиратский... ПРАЙМ, 04.07.2021
нефть, оаэ, сделка опек, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83316/61/833166199.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/61/833166199.jpg
https://1prime.ru/images/83316/61/833166198.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/61/833166198.jpg
https://1prime.ru/images/83316/61/833166186.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/61/833166186.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения, заявил эмиратский министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.
"ОАЭ остаются полностью приверженными ОПЕК и ОПЕК+, и мы поддерживаем увеличение добычи с августа. Однако это не должно зависеть от продления текущего соглашения", — написал аль-Мазруи на своей официальной странице в Twitter.
Материал дополняется.
Читайте также:
Эксперт дала прогноз по нефти на ближайшие дни