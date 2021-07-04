МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения, заявил эмиратский министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.

"ОАЭ остаются полностью приверженными ОПЕК и ОПЕК+, и мы поддерживаем увеличение добычи с августа. Однако это не должно зависеть от продления текущего соглашения", — написал аль-Мазруи на своей официальной странице в Twitter.

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