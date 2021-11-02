МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы президента США Байдена нарастить добычу нефти. Нефть выходит из-под контроля: чего боится Америка

По его словам, договоренности в рамках альянса подвергаются пересмотру с учетом инфраструктурных и конъюнктурных изменений на нефтяном рынке.

"Какими будут эти решения стран-участниц — давайте дождемся или запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций", — сказал Песков.

Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.