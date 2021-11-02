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https://1prime.ru/oil/20211102/835103376.html
Песков заявил о верности России договоренностям ОПЕК+
Нефть
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Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы... ПРАЙМ, 02.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы президента США Байдена нарастить добычу нефти.
По его словам, договоренности в рамках альянса подвергаются пересмотру с учетом инфраструктурных и конъюнктурных изменений на нефтяном рынке.
"Какими будут эти решения стран-участниц — давайте дождемся или запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций", — сказал Песков.
Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.