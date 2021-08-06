МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В настоящее время ведется обсуждение возможных изменений льгот на оплату ЖКУ для пенсионеров, и, скорее всего, они действительно произойдут, так как меняется сам принцип формирования тарифов. Пока нет точного понимания, как будут формироваться тарифы, однако, судя по всему, для граждан, которые сейчас имеют право на льготу, будут предложены более низкие базовые тарифы. Пенсионеры, безусловно, входят в их число, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.

"Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100% от стоимости услуг ЖКХ", — отмечает он.

Пенсионерам перечислили, какие налоги им не надо платить Если в квартире с пенсионером будут проживать трудоспособные родственники, то льготы не будут на них распространяться, а тарифы будут делиться "пропорционально количеству проживающих".

В целом, снижение тарифов для пенсионеров оправдано, а добиться экономического обоснования для данных шагов возможно за счет оптимизации логистики и работы ресурсных организаций, считает эксперт.

Минко заключает: происходит значительный поворот государства в "еще более социальное направление, в связи с чем нулевые тарифы по ЖКУ для некоторых категорий граждан — это лишь вопрос времени".

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