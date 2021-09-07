МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Исторически сложилось, что в России есть проблемы не только с пенсионным обеспечением, но и с выплатами по уходу за нуждающимися. Действующих госпрограмм поддержки для вторых обычно недостаточно, поэтому базовой и порой самой доступной является регулярная помощь нуждающемуся со стороны близкого человека. Чтобы хоть как-то эту помощь компенсировать, законодатели предусмотрели специальную программу материальной поддержки, рассказал агентству "Прайм" эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис. Россиянам разъяснили изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года

"В зависимости от обстоятельств, пенсионер вправе получать доплату по одному или нескольким программам. Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника", — говорит он.

Пенсионер вправе в составе страховой пенсии получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Чтобы получить деньги необходимо "с соответствующим набором подтверждающих документов" обратиться в ПФР или МФЦ, отметил эксперт.

"Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера", — пояснил Биезбардис.

Также с 1 февраля выплата в размере 1752,52 рубля предусмотрена пенсионерам – членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. В Госдуме предлагают ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Пенсионерам – детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей положены 1459,52 рубля в месяц.

Выплату в 4378,49 рубля назначают родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие защиты СССР. Членам семей военнослужащих 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии – участников боя в Аргунском ущелье также установлены доплаты.

Правом на ежемесячные денежные выплаты обладают члены семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы.

Размер выплаты каждому члену семьи определяется посредством деления размера ЕДВ, установленной умершему лицу, на количество членов его семьи, перечислил эксперт.

"Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ.

В случае смерти родственника, имевшего пенсионные накопления или сбережения в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, эти средства также подлежат правопреемству или наследству", заключил Биезбардис.

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