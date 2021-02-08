МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В феврале инвалиды любых категорий и ветераны боевых действий получат повышенные пенсии. Для них индексация составит 3,8%. Также с февраля вырастет пенсия у тех, кто в прошлом месяце перешагнул 80-летний рубеж. У них повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. Отсюда следует, что увеличивается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Экономисты нашли способ повысить пособия по безработице и пенсии

Прибавку получат также пенсионеры, у которых появляются иждивенцы — нетрудоспособные члены семьи:

∙ при одном иждивенце – прибавка составит 2 014 руб. в месяц;

∙ при двух иждивенцах – 4 029 руб. в месяц;

∙ при трех иждивенцах – 6 044 руб. в месяц.

На получение пенсии со всеми индексациями могут рассчитывать и пенсионеры, которые уволились с работы в октябре прошлого года.

"По действующим нормам, первую пенсионную выплату с учетом индексации пенсионер получит только на четвертый месяц после увольнения. Но выплата будет с учетом сумм, накопившихся за все эти 3 месяца", — отметил эксперт.

Увеличение выплат пройдет и по другим индивидуальным показателям, которых довольно много. Как правило, обращаться для этого никуда не надо, все происходит в автоматическом режиме.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году была установлена в размере 6,3% с 1 января.

По заявлению ПФР пенсия по старости у множества россиян увеличилась на сумму более 1000 рублей, а средний ее размер в целом по стране составил 17,5 тыс. рублей. При этом такая доплата индивидуальна и зависит от размера пенсии, которую человек получал до этого.

Например, если в 2020 году выплата равнялась 11328 рублей, то прибавка к пенсии неработающим пенсионерам равняется 713,66 руб.

Экономист объяснил, зачем индексировать пенсии работающим пенсионерам

Кроме того, вырос и пенсионный коэффициент — показатель, зависящий от размера страховых взносов, которым оценивается каждый год трудового стажа. С 1 января он установлен в размере 98 рублей 86 копеек. Увеличится и размер фиксированной страховой пенсии до 6 044,48 руб.

По планам властей, в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что превысит инфляцию за предыдущий год, а в 2023 — на 5,6%. В это же время социальные пенсии также продолжат расти. В 2022 году они увеличатся на 8,5%, в 2023 году прибавка к пенсии составит 0,9%.

"Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", — заключил Редин.