МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Людей, которым нежелательно давать деньги в долг, можно разделить на три основные группы: живущие "мимо денег", хронические неудачники и "денежные маньяки". Если вы уважительно относитесь к своим финансам, внимательно отнеситесь к тому, кому вы отдаёте свои деньги и сможете ли вы вернуть их назад. Об этом рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

К первой группе людей, которым не стоит давать деньги в долг, относятся те, кто живёт "мимо денег". В разговорах и рассуждениях эти люди при каждом удобном случае демонстрируют своё пренебрежительное отношение к деньгам.

"Они весьма старательно делают вид, что материальные блага для них не имеют ровно никакого значения, живут они идеями и замыслами, и якобы по этой причине у них, как правило, нет свободных средств", — уточнил эксперт.

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На самом деле, по словам психолога, эти персонажи на редкость расчётливы и прекрасно умеют считать своё, к тому же они крайне неохотно отдают долги. Они буквально понимают и чувствуют принцип: "Берёшь чужое, а отдаёшь своё".

Ко второй группе относятся хронические неудачники и нытики — они любят поговорить о деньгах, а вернее, об их вечном отсутствии в их жизни. Истории финансовых крахов таких людей носят систематический характер.

"Интересно то, что своё неумение распоряжаться денежными средствами они приписывают не отсутствию трезвого отношения к деньгам или неумению считать, а исключительно злому року и судьбе-злодейке", — отметил Синарев.

Такие жалобщики на жизнь с удовольствием и практически профессионально просят в долг, делают это постоянно и у всех подряд.

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Третья группа – "явные маньяки денег". Эти люди прекрасно умеют считать, разбираются в тонкостях движения мировых финансовых потоков и точно знают, где можно подешевле заправить машину. Они чрезвычайно экономны и знают о деньгах всё, потому что живут ими. Имея, как правило, депозитные счета и пакеты акций, они будут перебиваться с хлеба на воду, подсчитывая прибыль "от каждого дня своего нищенского существования".

Такие люди крайне неохотно берут в долг и делают это лишь в том случае, когда видят в этом прямую для себя выгоду: ведь можно беспроцентно взять, вложить и на этом что-то заработать, отдав без процентов, "по-дружески".

"Когда давать взаймы, сколько и при каких обстоятельствах — решает каждый для себя сам. Однако если вы относитесь к своим финансам с должной мерой уважения, имеет смысл понимать, кому вы их отдаёте и сможете ли вернуть назад", — подытожил эксперт.