МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Слово кешбэк уже достаточно давно используется на практике у большинства банковских клиентов как некий возврат части стоимости покупки на карту в виде бонусов или рублей. Само же слово кешбек – это скидка на товар или услугу, которая не предоставляется сразу, а возвращается как процент от покупки. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов.

Банковские программы в этой цепочке выступают "рекомендателем" определенного магазина для клиента. Если клиент совершит там покупку, то он получит кешбэк. Следовательно, чем больше покупок, тем больше кешбэк.

"Это является своего рода "мотивационной приманкой" для покупателя, который хочет заработать как можно больше на кешбэке. Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки", — отмечает финансист.

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По словам Пахомова, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос "сильно мал".

"Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто. В остальных случаях стоит не забывать, что вы тратите то, что лично заработано, а кешбэк – всего лишь скидка", — подытожил эксперт.



