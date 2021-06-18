МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Покупка иностранной валюты на текущих уровнях может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков. В то же время говорить о необходимости полностью "убегать в валюту" сейчас не приходится. Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля", — поясняет эксперт.

Подсчитано, когда доллар рухнет до 60 рублей по итогам саммита Россия–США не было сенсаций и прорывов, в сложившейся ситуации диалог президентов двух стран сам по себе уже является сигналом о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений, добавляет он.

"Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту", — обращает внимание Карпунин.

По его мнению, сейчас стоит обратить внимание на дифференциал рублевых и долларовых ставок. Даже несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ РФ находится ниже текущей инфляции (на 0,5%), в долларе ситуация хуже.

"Безрисковые короткие ставки около нуля, тогда как инфляция – на максимумах за последние десятилетия. В моменте складывается четкий "перекос" в пользу рубля, что привлекает спекулятивный капитал. При этом российский регулятор дал понять, что ключевая ставка и дальше будет расти", — отмечает аналитик.

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"Это не говорит о том, что американская валюта будет слабеть, однако и поводов для ее уверенного укрепления пока не появилось. По нашим оценкам, при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов к концу года мы можем увидеть доллар в районе 70–72 рубля", — заключил Карпунин.