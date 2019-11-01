ГАЗОВЫЙ ПРОРЫВ

Главным событием уходящей недели стало согласие Дании на строительство газопровода "Северный поток-2" в ее территориальных водах. Эта страна дала разрешение последней, протянув с ним несколько лет. Сообщалось, что ситуация просто стала патовой — у Дании было три запроса на разные варианты маршрутов и оснований для отказа не было, поскольку рядом уже проходит "Северный поток", кроме того, недавно она разрешила строительство газопровода Baltic Pipe по аналогичному маршруту. Дальнейшее затягивание грозило судебными спорами. Теперь оператор газопровода Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы. Сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает. Таким образом, по оценкам экспертов, "Северный поток-2" будет либо сдан в срок – до конца 2019 года, либо с задержкой на небольшое время.

Это в корне меняет ситуацию с переговорами о продлении газового транзита через Украину, которые ведутся в трехстороннем формате уже несколько месяцев. Последняя на данный момент консультация состоялась в понедельник, однако существенных результатов не принесла: стороны обозначили необходимость вести переговоры более интенсивно, а Еврокомиссия выразила разочарование, поскольку приблизиться к компромиссу не удалось. Теперь, когда судьба альтернативных маршрутов ясна, позиции "Газпрома" на переговорах усилились, отмечают аналитики. Очевидно, что на предлагаемый ЕК и Киевом вариант – заключение нового контракта на 10 лет с максимальной загрузкой – Москва не пойдет, поэтому будет либо краткосрочный контракт на продление транзита, либо никакого, а зимний сезон пройдет за счет запасов в ПХГ. Эксперты считают оба эти варианта вполне реализуемыми, но сомневаются, что предложенное российской стороной пакетное решение проблем транзита, прямых поставок и судебных споров будет одобрено. Скорее всего, каждый из этих вопросов будет решен по отдельности.

BREXIT СНОВА ОТЛОЖЕН

Уходящая неделя внесла ясность в еще один вопрос, тревожащий умы общественности, – сроки отделения Британии от ЕС. ЕС принял решение отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку скорректированный договор об условиях "развода" пока полностью не прошел ратификацию в британском парламенте. Без ратификации этот документ не может вступить в силу, а выход страны из союза без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими последствиями как самой стране, так и континентальной Европе. Однако и в ЕС, и в самой Британии сомневаются, что передышка на что-то серьезно повлияет, так как остаются нерешенными многие давние споры. Прорисованы контуры по "ирландскому вопросу", но пока неясно, согласятся ли на новые условия в Лондоне. Учитывая непредсказуемость британцев, можно предположить, что обновленный документ столкнется с таким же противодействием, что и предыдущий.

Тем не менее, готовность ЕС и премьера Британии Бориса Джонсона идти на уступки, которую они продемонстрировали в последние недели, дает основания надеяться, что вариант Brexit без соглашения так и не будет реализован, указывают эксперты. Угроза для британской, европейской и мировой экономик стала бы слишком значимой на фоне уже имеющейся стагнации. Скорее всего, рано или поздно Brexit все же произойдет – слишком велики накопленные противоречия, да и вопрос выхода муссируется крайне долго, чтобы просто "слить" его. Есть немалая доля вероятности, что до 31 января удастся добиться устраивающего всех соглашения, но если нет, то, скорее всего, будет еще одна отсрочка. Итоговое соглашение будет невозможно без дальнейших взаимных уступок.

ФЕДРЕЗЕРВ ИГРАЕТ НА ПОНИЖЕНИЕ

По итогам завершившегося в среду октябрьского заседания ФРС, как и ожидалось, в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75%. Ранее, в рамках июльского заседания, регулятор впервые за 10 лет понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Следующее снижение произошло в сентябре. До этого многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых. Сейчас президент США Дональд Трамп настаивает на ее дальнейшем снижении, вплоть до нулевого уровня, однако регулятор предпочитает придерживаться своей тактики.

Понижение ставки традиционно оказывает давление на курс национальной валюты, поэтому после оглашения решения Федрезерва доллар снизился к остальным валютам. Однако мировые индексы не продемонстрировали значительных колебаний, поскольку новость уже была учтена в ценах. Эксперты не исключают продолжения снижения ставок ФРС. Кроме того, ранее в качестве иной меры стимулирования экономики США министр финансов Стивен Мнучин говорил о возможном снижении требований по краткосрочной ликвидности для банков. ФРС этого не исключает, но не в ближайшее время, заявил глава регулятора Джером Пауэлл. По его словам, эти требования не слишком высокие, хотя банки жалуются на то, что поддерживать необходимые стандарты достаточно тяжело.

ЧИЛИ ВНОСИТ СУМЯТИЦУ

В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре. В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час. Власти Чили пообещали сделать все для передачи Малайзии наработок по отмененному форуму АТЭС. Скорее всего, сроки саммита АТЭС перенесут – до запланированной даты остается две недели, и за столь короткое время невозможно на новом месте подготовить все необходимое. По климатическому форуму все не так однозначно – он запланирован на начало декабря, и желание принять его уже высказали ряд стран, в том числе, Испания.

Главная интрига состоит в том, что на площадке АТЭС США и Китай планировали подписать первую часть торгового соглашения, которую согласовывали несколько месяцев подряд. Обе страны отнеслись к решению чилийского лидера с пониманием, поддержав его, и заверили, что соглашение так или иначе будет подписано, но на альтернативной площадке. Президент Трамп заявил в четверг, что Белый дом ищет такое место. Он заверил, что его найдут и объявят "очень скоро". Более того, подписание состоится в срок, то есть, через две недели. Лидеры США и Китая находятся в постоянном контакте по двухсторонним вопросам, в том числе, по месту подписания соглашения. Пока надежда на его подписание велика, что подтверждается отсутствием на мировых рынках опасений по этому вопросу — никакого массового ухода в активы-убежища не наблюдается.

МОСБИРЖА В ШАГЕ ОТ РЕКОРДА

Начало недели ознаменовалось восходящим движением на российском рынке акций – благодаря геополитическому позитиву, решению Федрезерва о снижении ставки и активному ралли "голубых фишек", индекс Мосбиржи рос, пробивая очередные исторические максимумы. Так, в среду он впервые в истории превысил отметку в 2900 пунктов. В четверг рынок акций РФ установил новый рекорд и достиг отметки в 2936,26 пункта по индексу Мосбиржи, а акции "Газпрома" обновили 11-летний максимум. Это произошло, невзирая на внешний негатив в виде статданных по американской экономике и корпоративной отчетности в Европе. Однако позже негативные тенденции возобладали, и индекс несколько скорректировался. В целом с середины октября индекс Мосбиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума, то почти 9%).

Однако аналитики сомневаются, что рынку удастся добраться до значимой психологической отметки в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и тем более удержаться на ней. Они называют российский рынок акций перекупленным и не сомневаются в грядущем техническом откате. Кроме того, они ждут разворота по "Сургутнефтегазу", чьи акции необоснованно дорожали на прошлой неделе. Впрочем, если ситуация на рынке нефти сложится благополучно, разрешится торговый спор между США и Китаем, а новые геополитические проблемы не начнутся, после коррекции российский рынок все же может вновь нацелиться на эту отметку. Тогда стоит, в первую очередь, оценивать нефтяные котировки – если замедление мировой экономики не даст им подняться выше 60 долларов за баррель, это станет значимым препятствием для российских бумаг.

СБЕРБАНКУ ВРЕДНА ЗАГРАНИЦА

Сбербанк в четверг отчитался о чистой прибыли по МСФО – показатель в третьем квартале упал до 156,1 млрд рублей, или на 31,6% к аналогичному периоду прошлого года. Чистая прибыль за январь-сентябрь в годовом выражении снизилась на 3,4% — до 633 млрд рублей. Сам банк объясняет это продажей турецкой "дочки" Denizbank в пользу Emirates NBD Bank PJSC, которая завершилась в конце июля, и, следовательно, вошла в отчетность именно за третий квартал. Согласно данным, убыток составил 73,3 млрд рублей за вычетом налога. В целом, согласно отчетности, убыток Сбербанка от зарубежного бизнеса в январе-сентябре вырос в 15,8 раза. Он составил 93,2 млрд рублей против прибыли в 7,4 млрд рублей в июле-сентябре прошлого года.

Основные показатели группы продолжали расти в штатном режиме, не выбиваясь из общей ситуации в банковском секторе. Вклады населения в Сбербанке за девять месяцев 2019 года увеличились на 1,6% с начала года и на 30 сентября составили 13,718 трлн рублей, корпоративные депозиты выросли на 16,2% — до 8,6 трлн рублей. Банк в январе-сентябре увеличил кредиты населению на 13,1%, а корпоративное кредитование сократил на 5,4%. Тем не менее, по мнению экспертов, просадка в третьем квартале скажется на итогах банка в целом по году – традиционно значительного роста прибыли, который мог бы ее скомпенсировать, в четвертом квартале не происходит. Таким образом, прибыль по итогам 2019 года будет меньше, чем в 2018 году. Негатива добавила и новость, что Сбербанк не видит возможности обсуждать увеличение дивидендных выплат и считает 50% от чистой прибыли по МСФО хорошим уровнем.