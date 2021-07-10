МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Если организации Москвы не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар в первую очередь придется как раз на них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Бизнес-омбудсмен призвал выдавать QR-коды после первой дозы вакцины

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, до 15 июля в "контактных сферах " должно быть привито первым компонентом 60% сотрудников, до 15 августа они должны быть привиты двумя компонентами или однокомпонентной вакциной.

"Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: "вот городские власти что-то делают, а нам наплевать". Так не получится", — сказал Собянин.

Он отметил, что "глаза боятся — руки делают".

"Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой ", — отметил мэр.

Ранее Собянин назвал условия посещения заведений общепита с 28 июня.

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